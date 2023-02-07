Авиалайнер Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417, который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, был зафиксирован радарами на Мальдивах. Самолёт провёл там минимум три дня.

Как следует из данных сайта Radarbox, который отслеживает авиарейсы по всему миру, 1 февраля частный борт вылетел из Грозного и приземлился в Москве. На следующий день он приземлился в столице Мальдивской Республики Мале. Спустя ещё трое суток самолёт Кадырова был замечен уже в районе Махачкалы.

Находился ли при этом на борту сам глава Чечни – неизвестно. Однако, как отмечают СМИ, в течение того времени, что самолёт Кадырова был на Мальдивах, политик не появлялся в публичном поле.

Ранее Кадыров неоднократно выступал с критикой граждан России, которые во время войны покидают пределы страны. При этом, как отмечает издание Кавказ.Реалии, в данный момент за границей, в Таиланде, находится и 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров. (svoboda.org)