Стало известно, почему Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».

По данным Sky Sport Deutschland, форвард «Баварии» максимально открыт к возможному трансферу. Он на протяжении всей карьеры мечтал поиграть в Ла Лиге.

Кроме того, переход в «Барсу» может увеличить его шансы на «Золотой мяч».

Сообщалось, что Левандовски может подписать с каталонцами контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро в год до налогов. Форвард уже задает знакомым игрокам вопросы об атмосфере в клубе.

Также сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави убеждал Роберта Левандовского перейти в «Барселону».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, главный тренер каталонцев объяснил поляку суть проекта, который он намерен построить.

Футболист согласен на переход, но договоренностей еще нет. (sports.ru)