Леонид Кравчук: «Руководство Украины в 2014 году должно нести полную ответственность за потерю Крыма»

Высшее руководство Украины в 2014 году напрасно отдало военным приказ не стрелять, из-за этого не удалось предотвратить войну в Донбассе. Об этом в понедельник, 24 августа, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: «Не стреляйте»… Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил — военные говорят, я с ними общаюсь — для того чтобы остановить этот беспорядок», — сказал он в интервью «Украинскому радио».

В этой связи, по мнению Кравчука, высшее руководство страны в 2014 году должно нести полную ответственность за потерю Крыма и развязывание войны. (iz.ru)