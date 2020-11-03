Лейла Абдуллаева представила доказательства привлечения Арменией детей к боевым действиям — ФОТО

Информация об эксплуатации Арменией детей в качестве солдат в зоне продолжающихся военных действий и использовании ею зданий детских садов и школ в военных целях, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, была опубликована в документах Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

К публикации она также прикрепила скрины указанных документов.