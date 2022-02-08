В Москве вышла в свет книга азербайджанского автора Джавида Алакбарли «Чай Высоцкого». Такое название никак не связано с личностью барда Владимира Высоцкого. Оно взято из уже давно забытой частушки: «Чай — Высоцкого, сахар — Бродского, Россия – Троцкого». Смысл частушки был прост: купец Высоцкий создал в царской России чайную империю, а сахарозаводчик Бродский ввел в употребление сахар-рафинад, заменивший огромные головки сахара, от которых так тяжело было отколоть нужный кусочек сахара. А про то, как и почему Россия осталась в конце концов без Троцкого, и так все хорошо знают.

Как сообщает #, в книге Джавида Алакбарли все эти факты излагает в своей лекции молодой преподаватель, уверяющий своих студентов, что если у них в венах не течет кровь великих купцов прошлого, водивших караваны по Великому шелковому пути, то им нечего делать в менеджменте. В повести дважды цитируется имя Гаджи Зейналабдина Тагиева. И именно этот величайший бакинец становится главным героем повести «Сын башмачника», которая завершает книгу «Чай Высоцкого». (Повесть «Сын Башмачника» доступна по ссылке: https://www.litres.ru/dzhavid-alakbarli/syn-bashmachnika/)

Примечательно, что книга вышла в свет практически одновременно с таким знаменательным событием в нашей истории, как открытие памятника великому меценату.

У нас уже выпущено немало книг, посвященных жизни и деятельности Тагиева. В каждой из них выстраивается картина того, что он сделал в различных областях промышленности и каким было его влияние в благотворительной деятельности во благо общества. Начиная с первой его биографии, написанной Нариманом Наримановым, и заканчивая книгами, посвященными истории нефтяной промышленности, много раз предпринимались попытки показать нам различные аспекты деятельности Г.З.Тагиева. Но его личность, как правило, всегда оставалась в тени его великих свершений.

В повести же «Сын башмачника» предпринята попытка рассказать о Гаджи Зейналабдине как о человеке. И для этого выбран один из самых трагических моментов его жизни. И связан он был с тем, что в связи с жалобой уволенного им управляющего, бакинский суд приговорил Гаджи к двум с половиной годам лишения свободы. Конечно же, этого патриарха, несмотря ни на какие решения суда, никто не мог посадить в тюрьму. В конечном итоге справедливость восторжествовала и апелляционный суд отменил это решение — Гаджи и его близкие люди, осужденные вместе с ним, были оправданы. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.

Проблема вроде разрешилась, но вопросы остались. Автор лишь приоткрывает здесь завесу тайны над всеми этими событиями, рассказывая читателю на основе недавно появившихся архивных материалов о том, как отразился этот процесс в прессе. При этом позиция самого Тагиева у него сводится к старой суфийской притче о том, что каждому человеку на своем пути надо уметь пережить черную смерть. А заключается она в готовности с полным равнодушием воспринимать любое негативное послание в свой адрес. Гаджи это умел. Но он не был готов к тому, что жадная до скандалов публика вовлекла в процессе этого ужасного суда в клеветническое болото имя его жены. Ее имя ни разу не прозвучало в суде — все додумала людская молва. И в этой ситуации предельно откровенно обнаруживается вся сила любви Гаджи к этой женщине, безрассудно влюбившейся в него в юности и сумевшей стать для него смыслом всей его жизни.

Есть много портретов той эпохи, где этот патриарх изображен с молодой женой и пятью детьми, что она родила в этом браке. Все снимки проникнуты атмосферой умиротворения. Именно это чувство и окутает читателя, когда он закроет последнюю страницу книги Алакбарли «Чай Высоцкого». Книга дает уверенность в том, что все будет хорошо. По существу, несмотря на всю конкретику, эта книга о том, что никогда, даже в самые тяжелые минуты, вопреки всем проискам сил зла нельзя терять веру в хорошее, чистое и светлое.

Также в произведении автор очень своеобразным образом обращается к различным аспектам жизни Джафара Джаббарлы и Иосифа Бродского, Льва Ландау и Алиаги Вахида, Анны Ахматовой и Фуада Абдурахманова, Саттара Бахлулзаде и Исайи Берлина. Все, что он пишет об этих личностях, также читается на одном дыхании. Нет имен, есть лишь магия событий их жизни. Недаром автор предисловия к книге — директор Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко пишет о мудрых загадках, спрятанных в этой книге, о многоуровневой связи различных новелл, об эпической настройке автора, умеющего рифмовать целые страницы, находящиеся друг от друга на расстоянии в десятки секунд бумажного шелеста.

Джавид Алакбарли родился в 1990 году в городе Баку. Учился в гимназии в Германии. Окончил медицинский факультет Стамбульского университета. Был стипендиатом Кардиоваскулярного центра Гарвардского Университета. Окончил резидентуру по медицине Корнуэльского университета. В настоящее время является исследователем Техасского института сердца. Проводит исследования в области кардиологии, публикуется в научных журналах. Владеет азербайджанским, английским, немецким, русским и турецким языками.

Литературную деятельность Дж.Алакбарли начал с публикаций в различных периодических изданиях. В 2021 году за книгу рассказов «Дамский коктейль» был удостоен премии имени Сергея Есенина «Русь моя» в специальной номинации «Зарубежная книга года».