Лефкоша предложит новое решение кипрской проблемы на встрече в Женеве

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) предложит новое решение кипрской проблемы на неформальной встрече по Кипру в формате «5+1» в Женеве, передает «Анадолу».

Новое видение Лефкоши заключается в решении кипрской проблемы путем «создания двух суверенно равных государств».

Встреча по Кипру пройдет 27-29 апреля под эгидой ООН и с участием представителей ТРСК, греческой части Кипра, а также стран-гарантов (Турция, Греция и Великобритания).

В течение трех дней делегации попытаются понять, имеются ли между позициями сторон точки соприкосновения, по которым можно было бы проводить переговоры.

Представитель ТРСК в Нью-Йорке Мехмет Дана сообщил агентству «Анадолу», что делегация турок-киприотов отправится в Швейцарию с новыми творческими идеями и готова продемонстрировать конструктивный подход.

Дана напомнил, что проведение встреч в формате «5+1» изначально является идеей турецкой стороны.

Для формирования обстановки, при которой стороны могли бы свободно и открыто изложить свои позиции, принято решение о проведении встречи в неформальном формате, напомнил он.

По словам дипломата, делегация турок-киприотов планирует выступить с новым предложением по решению кипрской проблемы и подробно разъяснить ее необходимость для обеих общин острова, попытаться убедить участников встречи, что это самый реалистичный и самый эффективный сценарий для региона.

«Надеемся, что делегация греческой части Кипра не станет настаивать на испробованных до сегодняшнего дня и провальных формулах, проявит творческий подход и позволит найти точки соприкосновения для ведения переговоров», — отметил Дана.

Представитель ТРСК вновь подчеркнул, что позиция Лефкоши заключается в урегулировании кипрской проблемы путем создания двух государств на основе принципа суверенного равенства и в рамках равноправного международного статуса.

Если двигаться в этом направлении, можно добиться устойчивого урегулирования проблемы на острове, подчеркнул он.

Дана напомнил, что переговоры по решению кипрской проблемы путем создания на острове федерации продолжаются уже более полвека и не дали результатов.

На переговорах в Кран-Монтане (Швейцария) перспектива подобного урегулирования кипрской проблемы полностью провалилась, сказал представитель ТРСК.

«Греки-киприоты до сих пор не делали шагов в направлении решения проблемы на основе создания федерации, поскольку изначально не стремились делить с турецкой общиной Кипра богатства и власть на острове», — сказал Дана.

К такому выводу пришла не только ТРСК, но и международные игроки, добавил он.