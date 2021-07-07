Болельщиков германского футбола настигло разочарование – германская футбольная машина не оправдала многочисленных прогнозов, проиграла еще в четверть финале. Думается, что еще более глубокое разочарование ждет сторонников германской политики – да, несмотря на то, что осенью Меркель покинет большую политику, она проявляет небывалую политическую активность.

Первая леди одержима идеей примирить ЕС с Россией. Поэтому совершает частые визиты в различные страны, даже в июле месяце намерена посетить Вашингтон и убедить американского президента в том, что надо продолжить диалог между Россией и Америкой.

Роль и место в мировой политике России трудно проанализировать в одной статье.

Касательно отношений между Россией и ЕС можно сказать, что главным препятствием на пути интеграции постсоветских стран в ЕС является именно Москва.

Чтобы затормозить этот процесс русские даже поспешно создали свой Евразийский Союз. Но загнать туда все постсоветские страны Москве не удалось. Все началось с того, что Украина, Грузия и Молдова подписали ассоциативный договор с ЕС. После этого Украина и Грузия полностью потеряли контроль над отдельными частями своей территорией.

Затем последовал мягкий вариант евроинтеграции. В Брюсселе поняли, что задачу надо решать многовариантным способом, поэтому часть постсоветских стран начала подписывать индивидуальные планы в рамках «Программы восточного партнерства».

Даже Армения воспользовалась этим обстоятельством, подписав, как сами выражаются, де- геополитизированный договор с ЕС. Но в Армении совершилась революция, в результате которой президент Серж Саргсян лишился власти, а Москва не предприняла даже малейшего шага, чтобы помешать ходу событий. Холодное отношение Москвы к Саргсяну продолжается и по сей день – Кремль проявляет симпатию не к нему, а ко второму президенту Роберту Кочаряну.

Конечно, можно сказать, что Саргсян — свергнутый президент, и вряд ли отношение к нему населения так быстро изменится. В политической карьере Кочаряна также немало темных пятен, но это не помещало Кремлю проявлять к нему теплые чувства.

Что касается России, заметим, что из-за нее процесс евроинтеграции до сих пор буксует. Конечно, в самом ЕС наблюдается, как минимум, два подхода к данному процессу.

Одни считают, что это чисто экономический процесс. Другие же прослеживают за этим геополитические нюансы. Меркель, наверное, следует отнести к первой группе: она за свою карьеру всегда отличалась нежными чувствами к России и ее руководству. Может немецкий канцлер испытывает чувство вины перед Россией из-за войны, которая прошла восемьдесят лет назад?

В человеческих чувствах трудно разобраться. Но не думается, что Меркель является сентиментальной особой. Ее политика в отношении России не одобряется даже союзниками Германии.

Бывший президент США Дональд Трамп был весьма противоречивой политической фигурой. Но даже он заявлял, что США выделяют огромные средства, чтобы защитить Европу от российской угрозы, тогда как сами европейские государства направляют эти средства в российскую казну, покупая у Москвы энергоносители.

Конечно, можно отметить и такой нюанс: как правило, никто не строит серьезные отношения с уходящими политиками.

Поэтому некоторые называют последние попытки немецкого канцлера «лебединой песней госпожи Меркель». Как известно, лебеди не певчие птицы. Но согласно народному поверью, за несколько мгновений до смерти обретают голос, и это предсмертное пение лебедей удивительно красиво.

Конечно, мы теперь имеем дело с сумерками политической деятельности госпожи Меркель, и, возможно, она проживет еще не одно десятилетие. Поэтому желаем ей здоровья и политической прозорливости, чтобы она смогла отличить ужа от ежа…