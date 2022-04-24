Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции, передает ТАСС.

Ле Пен назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которые были обнародованы после закрытия избирательных участков во Франции.

«Этот результат стал для нас блестящей победой, — сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы. — Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой».

Ле Пен позвонила действующему президенту страны Эмманюэлю Макрону, чтобы признать его победу, сообщил телеканал BFM.