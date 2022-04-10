Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». Об этом сообщает ТАСС.

«Я приведу страну в порядок за пять лет <…> Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира», — сказала политик.

Также она заявила, что уделит большое внимание обеспечению суверенитета Франции во всех отраслях, «чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы».