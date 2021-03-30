Le Monde заявила о расколе Европы из-за «Спутника V»

Как указано в публикации, Европейская комиссия пока не начинала переговоры о заключении контрактов, которые уже начались с некоторыми другими производителями.

Однако, как отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники, в случае необходимости этот процесс может занять короткое время из политических соображений. Многие страны, и в первую очередь Германия, заинтересованы в российской вакцине. Также упоминается и готовность Австрии начать производство препарата на своей территории. (РИА Новости)