Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2 высказался о помощи украинцам, отправке войск на территорию страны и ядерных угрозах российского диктатора Путина.

Макрон действительно задумывается над тем, чтобы отправить войска на территорию Украины. Это может произойти уже с лета 2024 года.

Журналисты издания Le Monde заметили, что Макрон убедился: договориться с Россией по-хорошему не получится. Однако французский лидер считает, что у ВСУ недостаточно сил для военной победы страны-агрессора, поэтому он не исключает возможности отправить в Украину войска.

В газете отметили, что заявление президента Эммануэля Макрона о возможном развертывании войск в Украине в конце февраля вызвало ажиотаж среди многих европейцев. Однако похоже, что это решение не стало неожиданностью для других высокопоставленных чиновников Франции.

Журналисты выяснили, что обсуждение такой возможности происходило в условиях строгой конфиденциальности еще в июне 2023 года, а 12 июня этот вопрос был поднят на заседании Совета обороны Франции.

Авторы материала подчеркнули, что основной причиной подобных разговоров является «недостаточность силы у украинских войск для выбивания российской армии со своей территории». Источники предполагают, что Елисейский дворец в частном порядке признал трудности Киева еще летом 2023 года.

Считается, что президент Франции Макрон отошел от дипломатического решения конфликта в Украине. Источники утверждают, что во время частного ужина 21 февраля Макрон выразил готовность ввести войска в Украину.

Как пишет FranceNews24, французские полки уже направляются в Румынию, готовясь к развертыванию в Украине против российской армии, в частности в Одессе, среди них упоминается 2-й Иностранный пехотный полк.