Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили процедурные аспекты вступления Ирана и Беларуси в ШОС, а также процесс формализации отношений с новыми партнерами по диалогу — Бахрейном, Мальдивами, Мьянмой, Кувейтом и ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассмотрен ход реализации решений, принятых в рамках саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, подготовка к предстоящим встречам на высоком и высшем уровнях в текущем году. Особое внимание уделено процедурным аспектам вступления Ирана и Беларуси в организацию, а также процессу формализации отношений с новыми партнерами по диалогу (Бахрейном, Мальдивами, Мьянмой, Кувейтом и ОАЭ)», — сказано в сообщении МИД России.

Стороны также обменялись мнениями относительно ключевых аспектов деятельности объединения, в том числе рассмотрели «перспективы его совершенствования в контексте происходящих изменений в мировой политике и экономике».