Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с приёма в объединение Беларуси.

«Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в организации», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая саммит.

Беларусь стала десятым членом ШОС. В организацию уже входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

На саммит прибыли высокие представители 16 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и главы различных международных объединений. На встрече в числе прочего будет обсуждаться решение «актуальных международных и региональных проблем».

В рамках саммита впервые состоится встреча «ШОС плюс» на тему «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Ожидается, что по этой проблеме выступит глава одного из государств, присутствующих на саммите, передаёт «Казинформ».

ШОС была основана в 2001 году при участии Москвы и Пекина. Одной из основных задач объединения заявлено укрепление региональной безопасности, также говорится о развитии связей в экономической, научно-технической и культурной областях. Беларусь подала заявку на вступление в ШОС в 2022 году.