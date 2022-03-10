Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках трехсторонней встречи по Украине в Анталье, российская сторона представила Киеву конкретные предложения по урегулированию противоречий, а Киев «взял в проработку российский проект и даст ответ».

Лавров провел пресс-конференцию по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой в Анталье.

«Сегодня стало понятно, что альтернативы переговорному процессу нет. На переговорах с главой МИД Украины никто не собирался договариваться о прекращении огня», — отметил он.

По словам Лаврова, инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров в Украине остается в силе.

«Россия выступает за то, чтобы Украина имела «нейтральный» статус. Мы выступаем против расширения НАТО, однако не отвергаем необходимость обеспечения безопасности Украины. Единственное, что хочет Запад от Украины, чтобы Киев постоянно действовал против России. РФ хочет видеть Украину демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык», — сказал российский министр.

Глава МИД РФ предупредил, что «те, кто отправляет оружие в Украину несут ответственность за свои действия». «Западные страны, поставляя летальное оружие на Украину, действуют опасно. Будут отвечать все, кто поощряет наемников», — подчеркнул министр.

«Нас беспокоят сообщения о том, что Пентагон создал на территории Украины в военных целях десятки биологических лабораторий. Мы нуждаемся в ответах на вопросы по данному поводу», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о вероятности встречи президентов России и Украины, Лавров сказал, что (президент РФ Владимир) Путин не избегает контактов. «Мы не хотим, чтобы переговоры велись только ради переговоров. Мы обсудили этот вопрос в (главой МИД Украины Дмитрием) Кулебой. Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь она может состояться», — сказал российский министр.

Лавров надеется, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу.

Касаясь санкций в отношении России, Лавров сказал: «Российский народ столкнулся с определенными трудностями. Надеемся выйти из кризисной ситуации с минимальным ущербом. Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются. Россия будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни».

При этом он отметил, что по вопросу санкций в отношении России, Вашингтон пытается повлиять даже на Пекин.

Россия никогда не использовала поставки нефти и газа как оружие, добавил министр.