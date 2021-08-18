Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону ситуацию в Афганистане и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны также затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. «Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне», — добавили в министерстве.