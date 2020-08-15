Лауреаты стипендии президента Беларуси массово отказались от наград

Сто стипендиатов специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи отказались от наград. «Нам стыдно нести это звание», — заявили они, потребовав провести новые выборы главы государства

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. Их открытое письмо опубликовал портал Tut.by.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан, — указали авторы письма. — Мы заявляем: нам стыдно нести это звание».

Отказавшиеся от наград отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан».

«Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. <…> Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании», — заявили авторы письма.

Подписавшиеся потребовали освободить политзаключенных и задержанных в ходе акций протестов, прекратить насилие со стороны силовиков, преследование журналистов независимых СМИ и «искажение информации в государственных СМИ», а также провести новые выборы президента.

«Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со специальным фондом президента», — заявили авторы письма.