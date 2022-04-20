Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что республика рассматривает возможность отказа от российского газа в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — рассказал Витенбергс.

По его словам, кабмин Латвии концептуально договорился об отказе от российского природного газа с 1 января 2023 года и строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ) в республике.

Министр подчеркнул, что, отказавшись от российского топлива Латвия рассчитывает заменить его импорт поставками сжиженного природного газа из США.