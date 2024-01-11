Власти Эквадора решили обменять старую военную технику российского и украинского производства на современное вооружение США. Об этом на фоне мятежа мафии сообщил президент страны Даниэль Нобоа.

«Да, мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на $200 млн», — сказал Нобоа в интервью местной радиостанции Canela.

При этом он не уточнил, о какой именно технике идет речь. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.

По словам Нобоа, провести обмен планируется до конца января 2024 года. Устаревшую технику, которую передаст Эквадор, США теоретически смогут отправить в Украину, чтобы ВСУ использовали ее для противостояния российской агрессии.

«Обмен станет лишь частью той помощи, которую нам окажут Соединенные Штаты. Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа о введении в стране режима внутреннего военного конфликта мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они обязательно представят большой пакет помощи для Эквадора», — подчеркнул Нобоа.

Заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил готовность Вашингтона помочь правительству Эквадора. На текущий момент американские чиновники поддерживают контакты с командой Нобоа для координации действий по поддержке.

Помощь США понадобилась властям Эквадора на фоне вспышки насилия местных преступных группировок. Ситуация в стране обострилась 7 января, когда стало известно, что лидер преступной организации «Лос Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито бежал из заключения. Одновременно в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты.

Через два дня после этого в Гуаякиле вооруженные люди в масках ворвались в студию государственного телеканала ТС Televisión и в прямом эфире взяли в заложники журналистов. Полиция освободила пленных и арестовала 13 человек. Также в городе были попытки захвата пяти городских больниц.

Президент Нобоа подписал указ о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. Он привел список из 22 группировок, которые обозначены как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты. Нобоа приказал армии нейтрализовать их. (moscowtimes.ru)