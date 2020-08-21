Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников

Власти Латвии и Эстонии введут национальные санкции в отношении должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия в отношении мирных участников протестных акций. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии.

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии приветствуют принятые на заседании Совета Европы шаги и решили предпринять совместные действия, введя «точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против мирных участников протестных акций на улицах Беларуси». «Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Беларуси. Санкции будут включать запрет на выдачу виз. Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза», — указывает МИД Латвии.