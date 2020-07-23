Латинская Америка получит кредит на китайскую вакцину от COVID-19

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил представителям стран Латинской Америки и Карибского бассейна, что его страна готова выделить региону кредит в размере $1 млрд для закупки китайской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на коммюнике МИД Мексики по итогам виртуальной встречи.

Министр подчеркнул, что вакцина, разработанная в Китае, станет общественным благом всеобщего доступа.

Как сообщалось, в Китае успешно проведена вторая фаза испытаний на взрослых добровольцах вакцины от коронавируса. Согласно полученным данным, вакцина показала свою безопасность для человека и вызвала иммунный ответ. В испытаниях вакцины приняли участие 603 человека.