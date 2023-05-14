Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования на прошедших в воскресенье в стране выборах президента.

«Предстоящая ночь будет бессонной. Наши представители и уполномоченные на избирательных участках не должны их покидать. Призываю ЦИК — вы обязаны обеспечить поступление в [электронную] систему данных о голосовании в провинциях», — написал лидер оппозиции в Twitter. По его утверждению, в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%.

Оппозиция утверждает о победе своего кандидата на президентских выборах в Турции, правящий альянс заявляет об обратном.