Кямран Алиев: Наши военные не смогли найти в Физули уцелевшее здание, чтобы водрузить флаг Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 3 ноября дал интервью британскому агентству Reuters.

Он сообщил, что когда азербайджанские войска вошли в Физули, они не смогли найти ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить флаг Азербайджана.

По его словам, ныне от Физули, бывшего во времена СССР крупным городом, остались одни руины, а в Зангилане единственным неразрушенным зданием оказалась школа для детей военнослужащих.

К.Алиев также рассказал о преступлениях, совершенных Арменией против мирного населения Азербайджана. Он отметил, что по фактам разрушения 700 исторических зданий и памятников в Нагорном Карабахе возбуждены уголовные дела.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.