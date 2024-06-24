Уголовные дела в отношении лидеров сепаратистского режима в оккупированном армянами Карабахе будут переданы в суд в ближайшее время.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на научно-практической конференции на тему «Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды», проходящей в городе Ханкенди.

Он упомянул, что уже завершены следственные действия в отношении 15 человек.

«Все их права были обеспечены в соответствии с внутренними законами страны и требованиями международных конвенций, им были предоставлены адвокаты и переводчики. В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие ознакомляются с материалами уголовного дела. После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд», — добавил он.