Поиски в России новых залежей нефти, которые могли бы покрыть выбывающие из-за добычи запасы, в 2023 году принесли провальные результаты.

По итогам года на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роснедр.

И хотя число новых месторождений выросло на 9 по сравнению с прошлым годом, лишь одно из них попало в категорию крупных — нефтегазоконденсатное месторождение имени Р.У.Маганова на шельфе Каспийского моря с запасами 136,2 млрд кубометров газа.

Среди нефтяных месторождений крупных не нашлось, следует из данных Роснедр. Почти все они оказались либо «мелкими» (запасы до 5 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 1 млн тонн). Самым богатым на баррели месторождением оказалось Бурское в Иркутской области. Однако его размер — 8,7 млн тонн — соответствует объему, который нефтяная промышленность при текущих темпах выкачивает из недр за 6 дней.

Также в топ-3 попали месторождение имени В. П. Орлова (7,5 млн тонн, или 5 дней российской добычи) и Талтымское в ХМАО (6,1 млн тонн, 4 дня добычи).

В общей сложности нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти — минимального за 6 лет объема. Однако этот результат был достигнут преимущественно доразведкой уже действующих залежей. Суммарные запасы новых месторождений составили лишь 43 млн тонн нефти, а это один месяц текущей российской добычи.

Плачевные результаты геологоразведочных работ фиксируются в России из года в год. За последние пять лет лишь однажды нефтяникам и геологам удалось открыть новое крупное нефтяное месторождение — Мадачагское на шельфе Баренцева моря с запасами 82,3 млн тонн.

До 90% всех открываемых нефтегазовых месторождений относятся к мелким и очень мелким, признают Роснедра. При этом, по данным Минприроды, почти все запасы нефти в России уже вовлечены в работу: нераспределенный фонд составляет лишь 3%.

Чтобы поддерживать производство на истощенных залежах, открытых во времена брежневского застоя, нефтяникам приходится бурить все больше скважин: в прошлом году объемы буровых работ достигли 28,1 тысячи километров и установили рекорд в новейшей истории страны.

Но объем добычи при этом не увеличивается (он просел на 1%, 530 млн тонн), обращает внимание партнер RusEnergy Михаил Крутихин: «Эти скважины бурят не на новых промыслах, а на старых, чтобы высосать оставшуюся нефть, поддержать добычу из последних сил».

В прошлом году в Югре — а это ведущая нефтяная зона России — введены только два месторождения, и оба крошечные, указывает Крутихин: «Это Юккун-Ёганское месторождение, которое ввел «Лукойл», и Восточно-Рогожниковское у «Сургутнефтегаза»».

«Недавно на отраслевом совещании в Ханты-Мансийске была озвучена цифра: осталось от 9 до 17 лет до полного истощения рентабельных запасов нефти в России, — рассказывает эксперт. — После этого останется только та нефть, добывать которую дороже, чем продавать». (moscowtimes.ru)