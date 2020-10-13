Кямаледдин Гейдаров: «Все убытки, понесенные нашими гражданами, будут возмещены»

«Мы сразу же увидели посредством камер наблюдения ракету, выпущенную армянами по Гяндже. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели, сотрудники отряда службы спасения особого риска были немедленно привлечены на место происшествия, приступили к спасательным и поисковым работам. Как известно, из-под завалов были извлечены тела 9 жителей, 35 человек получили ранения. К сожалению, среди раненых есть и дети».
Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал находящийся в Гяндже министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.
Министр отметил, что все разрушенные дома будут восстановлены: «Со дня происшествия, с утра той ночи все наши учреждения, а также отдел по надзору в строительстве проводят расследования на месте происшествия. Они подсчитывают сколько домов пострадало от происшествия. Уважаемый господин Президент поручил, чтобы ни один человек не испытывал нужды из-за того, что лишился дома. Все они будут восстановлены, будут снесены и построены заново. Некоторым будут предоставлены дома. Все убытки, понесенные нашими гражданами, будут возмещены. Пусть население Гянджи не беспокоится по этому поводу».