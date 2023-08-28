Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаледдин Гейдаров 31 августа 2023 года в городе Шеки, в административном здании Государственной противопожарной части Шекинского района, в 10.00 проведет прием жителей Шекинского и Гахского районов.

Об этом # сообщили в МЧС.

Регистрация граждан на прием начнется 30 августа 2023 года в 09.00 в административном здании Государственной службы пожарной охраны Шекинского района.

На приеме будут рассматриваться только обращения, относящиеся к компетенции МЧС.

Пришедшие на прием граждане должны предоставить документ, удостоверяющий личность.

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