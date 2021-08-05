В канадской провинции Квебек намерены начать применять «паспорт вакцинации» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает Интерфакс.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что для лиц, полностью прошедших вакцинацию, будет действовать «ряд определенных привилегий».

Он добавил, что цель введения таких паспортов в том, чтобы получившие обе дозы вакцины от COVID-19 жители «могли вести практически нормальную жизнь».

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о том, как именно будут применяться данные документы.