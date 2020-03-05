Квартиры будут пустовать: коронавирус негативно сказался на рынке аренды жилья

В декабре прошлого года на отечественном рынке аренды жилья наблюдалось небольшое снижение цен. Тогда они подешевели на 1,73 %. Причиной, как отмечали эксперты, стала информация о начале реализации проекта по аренде квартир, распространенная Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом страны. Повлияла на цены и реализация свыше 1200 квартир по линии Госагентства жилищного строительства.

В январе же цены на рынке аренды квартир выросли на 5,62%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 14,35 процента. Об этом сказал гендиректор консалтинговой компании «MBA Group», эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов, сообщает Trend.

«Аренда торговых объектов за месяц подешевела на 5,15 процента, а за год — выросла на 4,8 процента. Рост цен на аренду квартир обусловлен наплывом туристов в страну в январе в связи с праздниками», — считает Н.Ибрагимов.

По его словам, в последующие месяцы на рынке аренды квартир ожидается снижение цен.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев заявил #, что каких-то существенных изменений на рынке аренды квартир в январе и в феврале не было.

«Данный рынок на сегодняшний день довольно стабилен, и вверх цены не ползут. Рассчитывать на их рост до осени не стоит. Скорее напротив, можно ожидать их падение в обозримом будущем. Сейчас прогнозируется кризис в туристическом секторе из-за коронавируса. Квартиры посуточно по большей части снимали граждане Ирана, приезжавшие в Азербайджан с целью туризма. Большая часть таких квартир вероятнее всего будет пустовать на Новруз байрам», –сказал он.

По его словам, все зависит от того, как будут развиваться события дальше, но вряд ли за короткое время что-то может существенно измениться.

«Рынок недвижимости – единый организм, несмотря на то, что какие-то его сегменты могут идти в рост, а в каких-то цена снижается. Но есть общее направление, в котором он движется. На рынок недвижимости влияет многое, в частности уровень спроса, инвестиционная, экономическая активность. К сожалению, сейчас наметились не внушающие оптимизма признаки. Имеет место спад деловой активности, снижение цен на нефть, ну и свою негативную лепту вносит коронавирус. Даже тот факт, что на неделю отменили занятия в школе, уже скажется на экономике, хотя простые граждане этого не заметят», –говорит он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что повышения цен на аренду жилья в столице в последнее время не наблюдается. Наоборот, из-за того, что предложений стало больше, многие вынуждены снизить стоимость, даже в том случае, когда собственники много потратили на ремонт и обстановку жилья.

«Если аренда квартир будет всегда осуществляться на законных основаниях, с подписанием договора между двумя сторонами, как оно и должно быть, и государство будет требовать налог в размере 14%, то цена, безусловно, подскочит вверх. Но на сегодняшний день большинство договоров о найме заключается устно», –говорит эксперт.

Н.Агаев также считает, что распространение коронавируса оказало негативное воздействие на отечественный рынок аренды жилья.

«Раньше в Баку было много машин с иранскими и турецкими номерами. Сейчас я практически не вижу приезжих из этих стран, да и в целом туристический поток сократился. А ведь именно туристы чаще всего нуждались в съемном жилье. Конечно, – говорит Н.Агаев,– коронавирус – временное явление. Как только ситуация улучшится, все вернется на круги своя, но когда это будет, вряд ли кто-то может предсказать».

По его словам, в съемных квартирах также нуждаются те, кто приезжают в столицу на работу из районов. Но они ищут обычно максимально дешевое жилье, где зачастую живут по несколько человек. Как считает эксперт, цены на рынке аренды квартир повысятся, когда начнутся вступительные экзамены в вузы и многие абитуриенты приедут из регионов в Баку.