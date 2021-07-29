Большую часть прошлого года индустрия гостеприимства в нашей стране простаивала из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Рестораны и кафе работали только на доставку, гостиницы не работали вообще. В этом году данная сфера оживилась, благодаря смягчению карантинного режима.

Многие сейчас отдыхают в районах в отелях, компенсируя вынужденное сидение дома в прошлом году. А те, у кого летом выбраться на отдых не получается, строили планы на бархатный сезон. Но на днях Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление «О мерах в связи с продлением особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений». Граждане старше 18 лет смогут воспользоваться услугами, предоставляемыми в заведениях общественного питания и в отелях, только при условии наличия COVID-паспорта. Данное решение вступает в силу с 1 сентября. Как оно повлияет на турпоток и скажется на индустрии гостеприимства, которая недавно вышла из стагнации?

Председатель Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди отметил, что решение Кабинета министров прибавит забот для тех, кто задействован в этом бизнесе вдобавок к тем, которые существуют на сегодняшний день.

«Мы живем не в постковидное, а в ковидное время в рамках определенных требований, санитарных норм, необходимости соблюдать расстояние между столами в ресторанах и т. д. Ни отели, ни рестораны, ни иные объекты индустрии не могут по разным причинам сейчас работать в полную силу. Но принятые решения направлены на защиту здоровья граждан, превентивные меры нужны, чтобы поддерживать эпидемиологическую ситуацию на нормальном уровне. Что касается вакцинации, то она остается добровольной, но решение Кабмина стимулирует население вакцинироваться, ускорит этот процесс»,–говорит эксперт.

По его словам, конечно, оно может повлиять на турпоток: кто-то не успеет, кто-то не захочет проходить вакцинацию. Но остается только призвать граждан страны соблюдать предписанные нормы и правила. У людей достаточно времени, чтобы вакцинироваться и продолжать пользоваться услугами заведений общепита, отелей, а также иметь возможность посещать моллы, что тоже будет невозможно без Ковид-паспорта. Об иностранных туристах в этом плане говорить не стоит, так как их проверяют при въезде в страну.

«Требование вакцинации распространяется и на персонал, не менее 80% которого должно быть привито первой дозой вакцины к 1 сентября, а ко 2 октября– второй. Важно ускорить этот процесс. Например, мобильные группы TƏBİB или Минздрава могли бы ездить по объектам гостинично-ресторанного бизнеса, а также по турагентствам, туроператорам. Тогда люди могли бы вакцинироваться без отрыва от производства»,– говорит Дюбенди.

Он подчеркнул, что нужно прогнозировать ситуацию в отрасли, но некоторая неопределенность, неясность отдельных требований и моментов, касающихся их исполнения, вгоняют индустрию в ступор. Есть вопросы, которые нуждаются в обсуждении с соответствующими структурами, в частности с министерством экономики.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, комментируя решение Кабмина, сказал, что оно даст положительный эффект. За границу поехать отдыхать сейчас проблематично и дорого, так что остается отдых в регионах. И те, кто захотят отдохнуть в отеле, заранее позаботятся о Ковид-паспортах.

«Но нужно максимально упростить процедуру, чтобы людям не приходилось везде носить с собой подтверждающий документ. С другой стороны, наверняка найдутся те, кто захотят обойти закон. О том, что такое часто происходит, свидетельствует тот факт, что за последнее время оштрафовано немало владельцев ресторанов и домов торжеств, не выполняющих предписанные правила. Также,– говорит он,– есть проблема выдачи липовых справок, и хотя с этим борются, подобное имеет место. Однако немало граждан ответственны и будут следовать правилам. Впрочем, у тех, кто не захочет прививаться и в то же время не намерен нарушать правила есть выход: можно снять квартиру вместо номера в отеле».

Председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов считает, что поток отдыхающих несколько уменьшится. Он подчеркнул, что в последнее время в регионах усилился контроль полиции за соблюдением карантинных правил. Полицейские проверяют магазины, рестораны на предмет того, носят ли посетители маски, выполняются ли правила, касающиеся дистанции и т.д. Это необходимые меры, но они не позволяют расслабиться на отдыхе, как раньше.

«А по поводу требования Ковид-паспортов, у кого-то они есть, кто-то собирается вакцинироваться и у них они будут. Но немало тех, кто вакцинироваться не планируют. Это связано с тем, что по поводу вакцинации много разной противоречивой информации, и они опасаются возможных последствий»,– подчеркнул он.

Исмаилов считает, что те, кто не хотят вакцинироваться, выберут в нынешних условиях для отдыха арендованное жилье, что негативно скажется на количестве постояльцев в отелях. Отметим, что цены на аренду квартир и домов в районах могут вырасти в случае повышенного спроса на них.