Кусочек флага за 500 AZN: за эту цену фанаты бакинской гонки Формула-1 могут войти в историю

Баку готовится к Гран-при Азербайджана Формулы-1. Как известно, на трибуну в этом году не попасть: «королевские гонки» пройдут без зрителей, не будет также никаких развлекательных мероприятий в рамках состязания. К такому вынужденному решению организаторы пришли из-за ограничений вследствие пандемии Covid-19.

Однако, у азербайджанских фанатов Формулы -1 все же есть шанс войти в историю гонки и стать частью самого зрелищного автособытия в мире. Как? Купить квадратик на финишном флаге, том самом знаменитом черно-белом клетчатом символе, обозначающем окончание гонки.

Сделать это можно за 199 фунтов стерлингов (468 манатов). Так как флаг на каждой гонке всего один, то количество заявок от покупателей будет ограничено.

Как сообщает #, на данный момент свободные квадратики еще имеются в наличии, и креативные «продавцы» из Формулы – 1 активно рекламируют эту акцию, которая, напомним, впервые была реализована в прошлом году и объявлена как благотворительная.

Финишный флаг состоит из 80 квадратов: 40 черных и 40 белых. Любой желающий может купить квадрат со своим именем, которое нужно заранее отправить организаторам, пройдя регистрацию на покупку.

После того, как флаг выполнит свою главную миссию на Гран-при Азербайджана 6 июня, его разрежут на 80 кусочков, и каждому покупателю отправят его именную клетку. При этом, как отмечают авторы идеи, доставка будут осуществлена из Великобритании в течение 4-х недель после гонки. Квадрат будет помещен в рамочку вместе с фотографией самого эпического момента гонки – взмахом флагом и окончанием гонки. В дополнении к памятному сувениру обладатель получит сертификат с голограммой, подтверждающий оригинальность «товара».

При этом, заказчик не может выбрать цвет своего квадратика с именем. Черный или белый – будут решать исполнители идеи.