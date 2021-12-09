Беременность и рождение новой жизни – счастливый, но непростой период в жизни женщины, и ей нужна забота и поддержка со стороны отца ребенка. Однако мужчины часто не уделяют в это время должного внимания своим женам, считая, что те справятся сами. Более того, некоторые мужья злоупотребляют «интересным положением» женщины, ее уязвимостью и прибегают к насилию.

Те, кто работают со случаями бытового насилия, а именно полицейские, НПО, периодически сталкиваются с фактами насилия над беременными и недавно ставшими матерями со стороны их мужей. Иногда женщины делятся произошедшим с врачами на условиях конфиденциальности. Они не идут в полицию по ряду причин – кто-то опасается повторного насилия, кто-то не хочет рушить семью и растить ребенка одна. Даже если какие-то дела доходят до полиции, стороны приглашаются для разговора и обычно происходит примирение, и на этом все.

Об этом # рассказала исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова:

«Начиная с сентября этого года мы совместно с азербайджанским офисом UNFPA и с центром реформ и общественного здравоохранения министерства здравоохранения начали проект в рамках программы против гендерных стереотипов и гендерного насилия. Нами претворяется в жизнь тренинг по гендерному трансфармативному обучению медиков (гинекологов, педиатров, семейных врачей, тех, кто работают с женщинами в антенатальном периоде) для вовлечения мужчин в дородовые услуги и услуги по уходу за детьми. Такие же проекты проводятся в Грузии, Молдове, Украине, Беларуси. Уже завершилась первая часть проекта и мы приурочили ее к 25 ноября — Всемирному дню борьбы с предотвращением бытового насилия», — поделилась она.

В рамках этого дня в Азербайджане и в других странах ООН проводят 16-дневную кампанию для пропаганды, просвещения сотрудников различных структур и населения в целях предотвращения бытового насилия над женщинами и детьми. Была создана рабочая группа, которая состояла из экспертов и сотрудников разных учреждений, в основном учреждений министерства здравоохранения, специалистов медицинского университета, а также института усовершенствования врачей, которые также принимали участие как тренеры в тренингах. В качестве тренеров выступили также клинические психологи, детские психологи, социальные работники из «Надежного будущего».

На днях при поддержке TƏBIB, Бакинского отдела здравоохранения, центра реформ и общественного здравоохранения прошел тренинг для врачей, где участвовало 30 врачей женских консультаций, поликлиник, родильных домов. Цель – использование полученных знаний для того, чтобы привлечь мужей к заботе о женах в дородовой и послеродовой период, ведь тогда женщина особенно нуждается в поддержке мужа, чтобы они проходили этот период вместе, не стеснялись идти с ней к врачу.

Были охвачены такие темы как «Роль отцов в развитии ребенка», «Оценка участия отцов в антенатальный период жизни», список рисков, которые нужно учитывать мужьям, то, какие профилактические мероприятия нужны для предотвращения врожденных аномалий и т.д. Также были затронуты темы насилия со стороны интимного партнера в период беременности, выявление этих видов насилия, предотвращение домашнего насилия в период беременности, психологическая поддержка в этот и в послеродовый период. В дальнейшем, чтобы охватить еще больше медицинского персонала, планируется создать специальную электронную платформу, где будут размещены презентации, которыми смогут воспользоваться все медработники из этой сферы. Важно, чтобы медперсонал из всех частей страны получил к ним доступ и начал работать с пациентами в данном направлении.