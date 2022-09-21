Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в два раза усилить поддержку Украины, в том числе новыми поставками оружия и новыми санкциями против Москвы, в качестве ответа на последние действия Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, единственный возможный ответ на действия РФ – удвоить ставку на поддержку Украины.

«Новые санкции против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России», — заявил Кулеба.