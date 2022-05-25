Ситуация, складывающаяся в Донбассе, «чрезвычайно плохая» для украинских властей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на одной из сессий в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая», — сказал он.

Он подчеркнул, что если Запад не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня, то ситуация «станет еще хуже, чем сейчас».

Кулеба указал, что РСЗО должны быть предоставлены «как можно скорее». По его словам, это «ключ к изменению игры». «Вашингтон должен сдержать обещание и передать нам РСЗО как можно быстрее, а за ними последуют и другие», — добавил министр, пояснив, что в вопросе поставок данного вооружения западные страны оглядываются на действия США.