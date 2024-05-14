Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области «на грани».

Об этом он заявил в комментарии The New York Times. Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью перебросить украинские резервы с горячих направлений Донбасса.

«Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической», — заявил Буданов по видеосвязи из бункера в Харьковской области.

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

«Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — сказал Буданов.

Россияне недавно активизировали наступательные действия в Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тысяч оккупантов. (unian.net)