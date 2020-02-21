Куда смотрит Минкульт?

Что из себя, в идеале, представляет охрана памятников истории и культуры? Это комплекс мер и мероприятий, нацеленных на сохранение и защиту объектов, обладающих культурной и исторической ценностью. Меры включают исследование памятников, оценку их ценности, присвоение официального статуса, реставрацию и консервацию. Самая высшая степень ценности исторического памятника — включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За обладающими таким статусом памятниками обычно следят, их тщательно охраняют.

Возникает вопрос — что делать, если памятник не включен в этот список ЮНЕСКО? Тут, как говорится, нужно полагаться на волю случая. Да, можно философски заметить, что движение за сохранение памятников исторического наследия по всему миру являет собой парадоксальное сочетание прогрессивных и консервативных идей, слияние ретроспективного, а зачастую и реакционного мышления и активной деятельности по проектированию будущего нашей материальной среды и сохранению ее прошлого.

Но все дело в том, что есть конкретные ведомства, ответственные за данную сферу. Но для начала напомню, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» в 2001 году была утверждена классификация взятых под государственную охрану недвижимых памятников истории и культуры на территории Азербайджанской Республики по степени их значения. Вновь обнаруженные памятники регулярно включались в список недвижимых памятников истории и культуры.

В целом, они делятся на памятники мирового, государственного и местного значения. Деление памятников по категориям значимости в соответствии с международными нормами проводит, составляет и утверждает соответствующий орган исполнительной власти на основании мнения Национальной Академии наук Азербайджана. В настоящее время на территории Азербайджанской Республики под охраной государства находятся 6308 памятников истории и культуры, действуют 27 государственных историко-культурных, архитектурных, художественных и этнографических заповедников.

Особо замечу, что согласно статье 77 Конституции АР, государство гарантирует охрану памятников истории и культуры, обеспечивает создание, деятельность и развитие структур, необходимых для их научного изучения и пропаганды, создает условия для рационального использования памятников. При этом, сами памятники и исторические объекты находятся на балансе Министерства культуры Азербайджана. В число прямых обязанностей данного ведомства входит, так и написано — обеспечивать защиту памятников истории и культуры, вносить предложения по разделению вновь открытых памятников в государственную защиту. При данном ведомстве существует Отдел культурного наследия и сектор охраны памятников. Кроме того, есть и Государственная служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

И это еще не все. Существует и Государственная программа по реставрации, охране недвижимых памятников истории и культуры, усовершенствованию и развитию деятельности исторических и культурных заповедников на 2014-2020 годы. И ее реализация поручена именно Минкульту. А теперь, немного цифр. В госбюджете на 2020 год, только Государственной службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры выделено 879.2410 манатов. В целом же, Минкульт получит из госбюджета в текущем году 300 миллионов манатов.

На эти средства, думается, вполне можно было бы содержать все памятники выдающимся деятелям культуры Азербайджана в надлежащем, не постыдном виде. Это, рассуждая чисто гипотетически. В реальности же, не все так радужно. Вот и ряд отечественных СМИ уже распространил фото-свидетельства на сей счет. В частности, указывают на то, что во дворе киностудии «Азербайджанфильм», которая носит имя Джафара Джабарлы, в плачевном состоянии находится памятник самому Джафару Джабарлы.

И не только ему — грязные, изгаженные птицами, неухоженные памятники таким деятелям азербайджанской культуры, как Самед Вургун, Мирза Алекбер Сабир, Гусейн Джавид, как указано коллегами из местных СМИ, являют собой печальное зрелище. Мне лично было стыдно видеть фото-свидетельства подобного отношения к памяти великих людей. Стыдно ли министерству культуры? Ответить на этот вопрос оно может само. Реальными действиями по устранению указанной проблемы.