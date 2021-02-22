«Куда поехать после снятия карантинных ограничений» — «Весь мир для нас» к вашим услугам – ВИДЕО

Квнщик, продюсер и блогер Кенан Азимзаде, знакомый Интернет аудитории по ряду интересных проектов, представил новую идею, которую он воплотил вместе со своими друзьями из разных стран.

Проект называется «Весь мир для нас», и полезен он будет людям, которые часто путешествуют или просто, любознательной молодежи.

«Мы все целый год сидим в своих городах, не можем никуда выехать из-за карантина. Но пандемия идет на спад, а значит, следует ожидать скорейшего открытия границ для путешественников. Люди соскучились по аэропортам, перелетам и знакомству с новыми местами. Поэтому мы придумали этот проект в надежде, что он будет не только интересным, но и полезным. Нашим зрителям остается решить только один вопрос – куда отправиться в первую очередь после снятия всех карантинных ограничений», — рассказывает К.Азимзаде в интервью #.

Суть проекта заключается в том, что жители крупных городов и столиц отвечают на самые актуальные вопросы, связанные с жизнью своей страны. К примеру, «сколько стоит общественный транспорт в вашем городе», «какая тема сейчас самая обсуждаемая среди молодежи в вашем городе», «какой самый популярный певец» и даже «как проходят похороны в вашей стране».

«То есть, самые обычные жители отвечают на самые простые бытовые вопросы и раскрывают урбанистические секреты своих городов. Но не только это. В наших выпусках туристы смогут узнать, к примеру, как сэкономить на проезде в автобусе или метро, либо, где в городе поесть самый вкусный гамбургер или, например, отведать чизкейк своей мечты», — поясняет автор проекта, отмечая, что главная идея проекта заключается в том, чтобы узнать ответы на интересующие вопросы не в «Гугл», где, к слову, обычно дается лишь официальная информация, а узнать все обо всем у самих горожан.

В настоящий момент в проекте участвуют жители 9 стран — Азербайджана, России, Украины, Израиля, Германии, Голландии, Канады, Мексики и США.

По задумке автора, количество стран будет расти, соответственно, география участников проекта будет расширяться.

«Главное для меня было найти талантливых ребят, способных интересно говорить и владеть разнообразной актуальной информацией. Первым идею подержал мой друг из Америки Шамиль Гуршумов. Затем нашлись и остальные «партнеры». С кем-то мы вместе учились в школе, с кем-то в университете. С парнем из Мексики познакомились во время чемпионата мира по футболу в Москве. Оба работали волонтерами и вместе жили. С девушкой из Израиля познакомились благодаря КВНу, в Курске», — рассказывает К.Азимзаде.

На данный момент вышло 6 выпусков передачи «Весь мир для нас». Новые выпуски выходят по средам и субботам.

«В следующих выпусках мы продолжим говорить о самых актуальных темах, бытовых и очень не стандартных», — заключает автор проекта.