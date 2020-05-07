Кто виноват в удручающем положении банков и что делать вкладчикам?

Банки, чьи проблемы вскрылись под занавес прошлого месяца, испытывали острую проблему с капиталом и ряд других проблем, следует из заявления председателя Центрального банка Эльмана Рустамова. Осталось разобраться, каким образом произошло такое с финансовыми структурами, представившими под конец минувшего года неплохую отчетность, и где все это время был банковский надзор?

AGBank и NBCBank, в которых Центробанк Азербайджана с 27 апреля ввел временное администрирование, имеют отрицательный капитал, ситуация в этих банках удручающая, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов. При этом объявленные проблемными четыре банка имели отрицательный капитал – сумма собственных средств AGBank составила минус 145 млн манатов, NBC Bank — минус 23 млн манатов, капитал AtaBank — минус 214 млн манатов, AmrahBank — минус 77 млн манатов. Чтобы спасти эти банки от банкротства потребуется в совокупности 660 млн манатов.

Но перейдем к заявлениям самих банков. Примечательно, что под занавес прошлого года, за исключением Атабанка, три других банка объявили свои капиталы. На конец прошлого года NBC Bank имел капитал 58,3 миллиона манатов, AG Bank — 48,9 миллиона манатов, Amrahbank — 11,5 миллиона манатов. Даже AG Bank к концу марта 2020 года показал капитал в 49,2 миллиона манатов, сказал # экономист Самир Алиев.

«Получается, что всего за несколько месяцев капиталы этих банков сократились до отрицательных величин, — сообщил эксперт. – Но возникает вопрос: ведь если, как сказал глава Центробанка, банки потеряли свои капиталы, почему информация, раскрытая самими финансовыми организациями, рисует иную картину? Получается, что финансовая отчетность банков далека от реальности, а значит, они предоставили ложную отчетность регулятору. А если так, то возможно, аналогичная ситуация наблюдается в прочих банках, то есть в стране есть и другие банки с отрицательным капиталом».

Другая проблема — безответственность регулятора, говорит Алиев. Палата по надзору за финансовыми рынками курировала деятельность банков в 2016-2019 годы, и только в конце прошлого года контрольные полномочия вернули Центральному банку. «Но почему, в таком случае, до сих пор не было предпринято необходимых действий в отношении этих четырех банков? Почему они не только нарушили норму собственных средств в 50 млн манатов, но даже ушли в минус по этому показателю?» — вопрошает экономист.

По его словам, в сложившейся ситуации под вопросом судьба незастрахованных вкладов: «Что будет с незащищенными депозитами? Вернут ли средства предпринимателей? Ведь не их вина, что государство не контролировало эти банки должным образом, а теперь еще и обвиняет вкладчиков, что те выбрали «неправильные» банки. Палаты больше нет, а Центробанк только вернул свои полномочия. Кто же виноват в случившемся? И почему не были предприняты своевременные меры? Обязанность регулятора в том, чтобы принимать превентивные меры, а не делать шаги постфактум».

Центробанк не признает себя ответственным за случившееся. Глава ЦБА Э. Рустамов сообщил, что оба банка – AGBank и NBCBank работают долгие годы и они сами виноваты в сложившейся ситуации. «Токсичные активы и слабые банки создают риски для финансово-банковской системы, тем более в сложной макроэкономической среде, которая сегодня имеет место в мире. Кроме этого, это и сильный социальный удар, в том числе и по вкладчикам в банках. Поэтому мы и решаем эти накопившиеся проблемы», — отметил он.

Немногим ранее Рустамов фактически обвинил в предстоящих потерях вкладчиков, сообщив, что они выбирают банки, руководствуясь субъективными соображениями, тогда как в стране имеются системообразующие финансовые структуры.

На фоне происходящего уже наблюдается отток банковских вкладов. Тенденцию сокращения банковских вкладов выявила статистика Центробанка. К началу апреля этот показатель сократился по сравнению с мартом на 5,1%, составив 8 251,7 млн манатов. По сравнению с началом года объем вкладов сократился на 4,5%, за год — на 1,1%. Депозиты в манатах за февраль и март сократились на 498 млн манатов, или на 12%. При этом, 161 млн манатов (32% ) этих средств конвертированы в иностранную валюту и возвращены в банки, вклады на 337 млн манатов (68%) были выведены из банковской системы. По оценкам аналитиков, это вызвано снижением доверия к банковской системе и устойчивости котировок национальной валюты к доллару, привязанных к цене нефти.