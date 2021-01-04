Кто виноват или одного признания мало…

«За всю свою историю наш народ прожил немало поражений» — признаться, выслушав очередное обращение к народу президента Армении Армена Саркисяна, я невольно вспомнил слова нашего университетского преподавателя по военной подготовке: «Мы русские сами себе создаем проблемы, а потом начинаем их преодолевать».

Нет, мы вовсе не намерены ставить в один ряд русских и армян, но кое-какие параллели сами по себе напрашиваются.

Видите ли, не только у отдельных индивидов, но и у народов, амбиции должны быть соизмеримы с их возможностями, чего не скажешь про Россию и русских.

Буквально тридцать лет назад обычная колбаса для этой страны была проблемой. До сих пор помнится, как наш студенческий товарищ из Рязани каждую субботу возил домой колбасу, купленную в Москве.

Но тогда Россия была одной из двух мировых супердержав, осваивала далекий космос, имела немало ядерных боеголовок. В один день началась в этой стране новая политика, т.к. называемая перестройка, и русские впервые начали критически осмысливать свой путь, свое государство и правительство.

И когда они заявили, что «надо делать кастрюли, а не ядерные боеголовки», мы решили, что наступает момент отрезвления, этот народ отныне будет думать только прагматичными и реальными категориями.

Но увы, едва закончив известную перестройку, русские вновь заговорили о мировом господстве и о том, что сам мировой порядок якобы требует, чтобы Россия стала второй сверхдержавой. Продолжение этих снов уже всем известно, — в настоящее время «национальной идеей» русских является восстановление России в бывших советских границах.

Что же касается Армении, ее бредни еще и смехотворны и совсем уж нереальны. Дело в том, что амбиции России никого не смешат, нет, они пугают, чего про Армению не скажешь, сказки которой могут стать лишь предметом насмешливых комиксов или же анекдотов про «армянское радио».

Да, в принципе президент Армен Саркисян правильно ставит ударения: Армения прожила немало поражений. Но кто виноват в этом? Об этом в Армении кто-то серьезно думает или же нет?

Видите ли, одного признания еще мало. Признания также бывают пассивными и активными. В первом случае его трудно отличить от пустословия, т.е. от демагогии. Во втором же случае, люди, чтобы выйти из этого положения делают какие-то выводы, исправляют политику своего государства и правительства, вносят коррективы в свою национальную идеологию.

В Армении ничего подобного нет, и не происходит. Этот народ даже не понимает, что никто его бредни всерьез не воспринимает, они выступают только предметом для геополитических спекуляций. Чтобы угодить толстосумам из армянской диаспоры, не только кремлевские стратеги, даже французские и американские политики время от времени высказывают проармянские лозунги.

Например, еще в начале перестройки французский президент Франсуа Миттеран заявлял, что внутренние границы СССР должны быть пересмотрены, потому что они были не политическими, а административными границами. Не знаем, насколько это соответствует истине, но в советское время писали, что якобы в овальном кабинете американского президента Гарри Трумэна висела карта «Великой Армении», и президент Трумэн любил, стоя созерцать эту псевдо-карту.

Но все спектакли когда-то заканчиваются. Пришел конец и армянским бредням. Мы не знаем, что будет при новом президенте Джо Байдене, какую политику будет проводить новый престарелый хозяин Белого Дома, но при администрации Дональда Трампа им, армянам, открытым текстом посоветовали менять региональную политику.

Что касается России, она, как говорится, одним росчерком пера зачеркнула весь «армянский проект» в Карабахе: оккупированные районы почти полностью возвращены, президент России не раз заявлял, что весь Карабах является законной и неотъемлемой территорией Азербайджана. Армянам остается жить не в вымышленном ими мире, а в реальном, и чем быстрее они поймут это, тем лучше будет для них!