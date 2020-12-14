Кто стоит за провокацией с Карабахской картой Минобороны РФ?

Это больше, чем ошибка. Это провокация. Иначе и не назовешь то, что 13 декабря Минобороны РФ опубликовало карту, где к югу, к селам Кохне Таглар и Чайлаггала, протянулся этакий «язычок». Правы те мои коллеги, кто пишет, что такая корректировка карты прямо противоречит Трехстороннему соглашению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

Ведь, в Трехстороннем соглашении четко прописано, что российские миротворцы должны оставаться там, где была зафиксирована линия соприкосновения на момент, указанный в заявлении. Соответственно, произвольное расширение зоны операции российских миротворцев, появление новой карты вызывает у азербайджанской общественности вполне понятное и справедливое недовольство.

Высказался на этот счет и вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев. На своей странице в Фейсбук он напомнил о том, что Армения была вынуждена подписать капитуляцию, как проигравшая сторона, после чего с согласия Баку и Еревана в Нагорном Карабахе были размещены российские миротворцы, появление которых должно было полностью обеспечить соблюдение Арменией условий Трехстороннего соглашения.

Он отметил, что миротворческая деятельность отражена в международном праве, и ни в коем случае не может выходить за рамки задач и обязанностей, возложенных на миротворцев.

«Карта, подготовленная российскими миротворцами, не имеет никакой правовой, политической базы, более того, они не имеют полномочий на подготовку такой карты. Это, в первую очередь, нарушение признанной международным правом территориальной целостности Азербайджана, а также напрямую противоречит условиям заявления от 10 ноября 2020 года. По этой причине они должны немедленно устранить недочет в распространенных картах, и так размещение России в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе не однозначно воспринято нашим обществом», — указал А.Алиев.

С ним согласен и российский политолог Сергей Марков. Он заявил, что нарушение принципа нейтралитета может нанести удар по легитимности деятельности российских миротворцев в этом регионе. «Владимир Путин распорядился, чтобы российские миротворцы действовали в соответствии с их мандатом. Это означает, что российские миротворцы занимают именно нейтральную позицию и действуют только по согласованию с обеими странами — Азербайджаном и Арменией. Любое нарушение этого принципа может поставить под удар легитимность деятельности российских миротворцев в этом регионе. Поэтому любое отклонение от этих принципов означает нарушение приказа президента Владимира Путина о миротворцах», — отметил Марков в интервью АПА.

И тут имеет смысл напомнить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефаном Висконти и Эндрю Шаффером, а также личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджея Каспшика Михаила Бочарникова сделал весьма однозначное заявление. «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции. Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной», — заявил президент Азербайджана. О том же, по сути, в ходе своей пресс-конференции в Баку заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, подход президента России Владимира Путина сыграл важную роль в процессе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В таком случае, почему же имеет место провокация в виде новых карт на сайте МО РФ? Возможно, все дело в том, что определенные силы в РФ играют в свою игру, считая, что Путин уже ослаб и готовится к уходу с занимаемой должности. На эту тему в российской, и не только в российской, прессе есть куча статей. Например, об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил историк и политический аналитик Валерий Соловей. Он рассказал, что одним из вероятных преемников Путина является премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В то же время, политический обозреватель и блоггер Лилия Корнилова считает, что «Владимир Путин не поддерживает кандидатуру Михаила Мишустина на пост преемника и планирует в скором времени уволить его с должности премьер-министра». При этом она утверждает, что в России стартовал большой трансфер. «Судя по новостной повестке, официальный Кремль может решиться на досрочные президентские выборы в апреле 2021 года, и в них не будет принимать участие действующий президент. Перед российской властью стоит задача ускорения трансфера с сохранением системы, построенной Владимиром Путиным», — указывает Л.Корнилова в блоге для издания «Обозреватель».

И тут имеет смысл указать, что российский журналист и публицист Александр Невзоров, комментируя Парад Победы в Баку в свежем выпуске программы «Наповал», дал оценку и объяснение реакции определенных сил в РФ на новые реалии, заключающиеся в военно-политическом усилении Азербайджана по итогам нынешней военной кампании. Считаю важным привести весь текст комментария господина Невзорова.

«Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку. Больнее всего было русским патриотам. Для них День Победы в Азербайджане стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах России не было ни единого кадрика. И дело не в поверженном союзнике. Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве по фигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет. Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику. Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия», — считает Невзоров.

Так что, вполне может иметь место активизация тех, кого Невзоров назвал «русскими патриотами». Правда, в реальности это могут быть не совсем патриоты, а всего лишь одна из «башен» Кремля, что рвется к власти. Да и русскими они могут быть необязательно. Мы же видим, как нишу «русских патриотов» активно пытаются занять Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном и с Тиной Канделаки на подхвате. И все они вполне себе могут пытаться устраивать информационные и прочие провокации, работая против интересов российского государства и лично президента РФ Владимира Путина, играя на стороне одной из «башен» Кремля. Той самой, что всегда активно выступала за усиление Армении, за ее вооружение. Той самой, что сейчас активизировала своих сторонников, пытающихся объяснять поражение РА в войне с Азербайджаном тем, что армянские военнослужащие банально не смогли правильно и грамотно его использовать. И в этой связи уместно привести комментарий, который дал # украинский военный эксперт Александр Коваленко. Он считает, что поражение Армении в Нагорном Карабахе это отнюдь не поражение самой РФ на Южном Кавказе, а открывшаяся для нее перспектива. Ведь ещё полгода назад на территории Нагорного Карабаха не было военизированного контингента ВС РФ, а уже сегодня он, пускай и под «миротворческой» эгидой, но есть. Кроме того, по мнению эксперта, этот конфликт раскрыл для России новые возможности по перекраиванию политической системы Армении, апогеем которого может стать аншлюс республики Москвой и установление абсолютно марионеточной власти.

«Что же до оружия, то традиционно российские виды вооружений считаются технологически отсталыми. В случае же с Нагорным Карабахом, точно так же, как это было в Сирии и Ливии, противник был не готов к ведению боевых действий в условиях тотального превосходства в воздухе ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов. С другой стороны, армянские военизированные формирования имеют на вооружении в основном морально и технически устаревшие образцы техники, которые в современных условиях ведения войны давно потеряли актуальность как высокоэффективный элемент с «переломным значением». Однако именно российское оружие в регионе всегда играло роль баланса, либо дисбаланса сил. И если в ближайшее время произойдёт упомянутый выше аншлюс Армении, не исключено, что новое руководство республики, заручившись благосклонностью Москвы, начнет получать более современные образцы вооружений, всерьёз нарушающие баланс сил», — резюмировал А.Коваленко…