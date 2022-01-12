Интервью # с молдавским политологом Сергеем Ильченко:

— Молдова испытывает финансовые трудности в связи с переходом осенью прошлого года на новую систему оплаты за российский газ. В связи с этим экс-президент Игорь Додон призвал руководство Молдовы попросить у России помощи для преодоления энергокризиса. Как вы оцениваете данное заявление?

— Это чистый пиар Додона. А в глазах Москвы Додон — лузер и сбитый летчик. Ему ничего не дадут в принципе. Кроме того, не совсем понятно, что ему могли бы дать, даже если бы и захотели. Вопрос с газом – а речь идет о поставке газа — сложный и комплексный. Его не решить по одному звонку из Кремля. По факту, Молдова соучаствовала в схемах по расхищению российского газа. И продолжает в них соучаствовать. А именно: она через «Молдгаз», в котором у нее 35,33% акций, поставляет газ на МолдГРЭС, незаконно приватизированную сепаратистами из Приднестровья и незаконно же проданную РАО ЕЭС, и закупает по относительно низкой цене произведенную там электроэнергию. Именно это главная газовая составляющая в Молдове: газ, переработанный на МолдГРЭС в электроэнергию. МолдГРЭС за газ не платит, и на «МолдГазе» повисает долг перед «Газпромом», те самые семь миллиардов. Правда «Молдгаз» – АО, и несет ответственность в рамках своего имущества. Но Молдова как государство скупала краденое и способствовала краже. В общем, тут пахнет сложным судебным делом, и не одним.

Понятно, что деньги воровали вместе и делили на всех: что-то руководству «Газпрома», что-то Приднестровью, что-то в Молдову. А не воровать – тоже нельзя, поскольку МолдГРЭС основной потребитель газа. Все остальное потребление – в общем-то мизер. И еще: если обанкротить «МолдГаз», то «Газпром» окажется владельцем всей газовой сети Молдовы. Газопровод из Ясс – это хорошо, но что с ним делать без газовой сети – вот именно к каждому потребителю?

Дать дешевый газ – допустим, на «Газпром» надавили и заставили дать – значит кормить приднестровских и молдавских воров (впрочем и газпромовских тоже). И непонятно, зачем это делать – Додон все равно не сможет ничего взамен России предложить. По-моему, Россия разочарована в Молдове. Во всяком случае, сильно тратиться на кого бы то ни было в ней она не расположена. Да и незачем.

— Не исключаете ли вы обращение руководства Молдовы к Азербайджану для преодоления энергокризиса?

— Допустим, обратятся. Допустим, получат помощь. Скажем, газ для покрытия бытовых нужд населения, помимо МолдГРЭС. Как доставить этот газ? Бензин еще можно танкером через Джурджулешты. Но газ в заметном количестве… Да и нет в Джурджулешты газового терминала. Гнать его через Румынию? Газопроводный участок Кишинев-Яссы непонятно в каком состоянии, но в целом она все еще нерабочая. Технически невозможно, я думаю.

— На фоне событий в Казахстане бывший посол Молдовы в Румынии Михай Грибинча считает, что Молдова должна немедленно выйти из СНГ, чтобы однажды Россия не направила своих миротворцев в Кишинев. Насколько значимо для Молдовы нахождение в СНГ, а также в ЕАЭС в статусе страны-наблюдателя?

— Экономически не очень значимы. Можно было бы выйти, и это было бы правильно – чем дальше от России и ее структур – тем спокойнее. Но значительная часть населения Молдовы больна совковой ностальгией. Такой шаг был бы правильным, но вызовет большой скандал, а Россия вдогонку устроит какую-нибудь гадость с поставкой газа. А другого газа пока в существенных количествах в Молдове, увы, нет. И альтернативных мощностей, на которых можно закупать электроэнергию помимо МолдГРЭС, пусть и чуть дороже – нет. Там целый клубок проблем — коммуникации, готовности этих мощностей, их доступ к газу, и по какой цене. В общем, сложно слезть с поставок с МолдГРЭС. Плюс существуют годами сложившиеся коррупционные факторы.

— На днях премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что не поддерживает предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсуждать вопросы урегулирования конфликта напрямую, без посредничества. Как это заявление скажется на переговорном процессе по урегулирования приднестровского конфликта?

— Я не слышал этого заявления Гаврилицы, но у меня сразу возник вопрос: а кто будет посредником? Нынешние посредники показали полную неспособность что-либо решать. Переговоры непосредственно с Красносельским тоже лишены смысла, он пешка, подставное лицо. В общем, “урегулирование” давно заморожено, а тандем Молдова-ПМР в условиях “неурегулированного” конфликта приносит огромные доходы. Кто станет урегулировать конфликт, приносящий до 2 млрд долларов в год?

Если бы его все-таки начали урегулировать, то единственный вариант, который я вижу – отзыв всех таможенных разрешений и переговоры с руководством холдинга “Шериф”. Но для таких резких шагов ни у кого в Молдове нет политической воли. Плюс держит энергетический фактор. Думаю, все будет развиваться как сегодня, ни шатко ни валко. Точнее – вообще никак.

— С 1 января председательство в ГУАМ перешло от Грузии к Молдове. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития ГУАМ?

— Думаю, что это мертворожденная структура. Созданная в 1997 году организация с редкой последовательностью и твердостью, с первых же шагов, не проявила себя ничем и никак, и сумела остаться на этой принципиальной позиции до настоящего времени. Её Хартия была подписана только в 2001 году, а Устав – аж в 2006.

Иными словами, идея ГУАМ оказалась пустышкой в яркой обертке. Эта абсолютно бесполезная структура оказалась чрезвычайно живуча, и существует уже 23 года, кормя – и неплохо, — свой аппарат.