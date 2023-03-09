Минская группа ОБСЕ хотела, чтобы карабахский конфликт был заморожен навсегда.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«В 1992 году, сразу после начала конфликта, ОБСЕ создала Минскую группу. Но, к сожалению, за 28 лет Минская группа не представила, не добилась никаких результатов. И в конце переговорного процесса нам показалось, что они просто хотят заморозить ситуацию. Они хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились. Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности статью. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право», — отметил глава государства.

«Конфликты можно разрешить двумя путями: мирным и немирным. Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, несмотря на то, что в результате армянской оккупации в Азербайджане возник гуманитарный кризис, более 1 миллиона азербайджанцев остались без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами», — подчеркнул глава государства.

Вот уже почти два с половиной года мы восстанавливаем огромную территорию в 10 тысяч квадратных километров, которая полностью опустошена.

«Кстати, представители Международного центра Низами Гянджеви посетили Шушу, и там же я провел панельную дискуссию. Они видели разрушения в Физули, в Шуше. Это действительно признак варварства. Это — урбицид, культуроцид, экоцид. И все это сделали наши соседи. Народ Азербайджана имеет моральное право требовать мести, и я могу это понять. Но суть моих слов в том, что мы отомстили на поле боя. Мы не совершали каких-либо военных преступлений, в отличие от армян. Мы не совершали геноцида, в отличие от армян. И мы отомстили на поле боя. Итак, настало время для мира», — подчеркнул глава государства.