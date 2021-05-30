Греции следует избегать привлечения Европейского союза (ЕС) в качестве козырной карты против Турции и воспользоваться нынешней позитивной динамикой. Требующие решения проблемы могут урегулировать только Турция и Греция, а не ЕС. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью греческой газете To Vima в рамках своего визита в соседнюю страну.

По его словам, Анкара располагает волей для того, чтобы разработать ориентированную на доверии позитивную повестку дня в отношениях между Турцией и ЕС, и считает, что для реализации данной инициативы существуют все основания.

«Мы видим политическую волю со стороны ЕС, за исключением ряда стран-членов ЕС, которые склонны злоупотреблять членской солидарностью и правом вето. Нельзя упускать эту динамику. Позитивная повестка дня должна основываться на взаимосогласованных конкретных и значимых шагах», — сказал Чавушоглу.

По его словам, данный вопрос необходимо рассматривать в более целостной геополитической перспективе.

«В целом, вступление Турции в ЕС — это самая важная геополитическая инвестиция, которую ЕС может осуществить для Европы и стран за ее пределами», — подчеркнул Чавушоглу.

Касаясь темы деятельности турецкого исследовательского судна Oruç Reis, глава МИД Турции сообщил, что оно проводит сейсморазведочные работы на континентальном шельфе Турции.

«Анкара полна решимости отстаивать права как Турции, так и турок-киприотов перед лицом односторонних и максималистских высказываний Греции и греков-киприотов», — подчеркнул Чавушоглу.

При этом глава турецкой дипломатии напомнил о призывах Анкары к диалогу с целью нивелирования напряженности в Восточном Средиземноморье, подчеркнув, что все эти призывы были проигнорированы греческой стороной.

По его словам, Турция готова обсуждать с Грецией любой спорный вопрос, однако Афинам следует отказаться от попыток решить проблему посредством т.н. «севильской карты».

«Ни США, ни ЕС не одобряют эту карту», — сказал Чавушоглу.

Говоря о кипрской проблематике, глава МИД Турции заявил, что «видение турецкой стороны заключается в установлении партнерства между двумя государствами на острове на основе суверенного равенства и равного международного статуса.

«Мы все должны извлечь уроки из неудач прошлого. Настаивание на старых резолюциях Совета Безопасности ООН может лишь вогнать нас в замкнутый круг. Вот почему необходимо проложить новый путь вперед на основе реалистичного, конструктивного и искреннего подхода», — сказал Чавушоглу.