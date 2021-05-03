Кто скрывался под маской Крокодила – наши артисты вновь доказали, что они – лучшие – ФОТО, ВИДЕО

Азербайджанские артисты уже давно покорили российскую эстраду, но, несмотря на это, каждый новый успех и каждая новая победа приносят много радости поклонникам. Так случилось и вчера, когда певец Джахид Афраил оглы Гусейнли, более известный под псевдонимом Джони (Jony) стал победителем популярного шоу «Маска» на НТВ, сообщает #.

«Джони – первый, тенор Юсиф Эйвазов – второй! Сразу два азербайджанца покорили проект «Маска», — делились радостью пользователи соцсетей.

25-летний азербайджанец Джони на протяжении всего сезона скрывался под маской Крокодила, а жюри не смогло его опознать. Артист рассказал, что мечтал попасть на шоу:

«Я знаю, почему шоу «Маска» лучшее! Потому что каждый человек, который этим занимается, создает проект, — настолько яркий, настолько добрый и настолько горит своим делом, что просто хочется отдать себя полностью этой передаче», — сказал исполнитель после того, как его личность была рассекречена.

«Мой родной Кроки! От всего сердца поздравляю тебя, ты уникальный, безумно талантливый и невероятный Артист и Человек!!! Спасибо за эмоции, за твой голос и за твою душу», — поздравил коллегу певец Юсиф Эйвазов, который также участвовал в проекте и занял второе место. Он скрывался в шоу под маской Ламы.

На своей странице в Instagram знаменитый тенор написал:

«Вчера мы попрощались со вторым сезоном шоу «Маска». Что сказать? Я запомню навсегда эти 4 месяца работы, запомню это счастье, которое я испытал, запомню прекрасных людей, с которыми меня свела судьба на этом проекте. Мы не играли, мы – ЖИЛИ! Все, что вы видели, было по- настоящему, все, что вы чувствовали, тоже было по-настоящему. За это огромное спасибо Тимуру Вайнштейну, Юлии Сумачевой, за то, что поверили в нас, за то, что с такой любовью делали этот проект. Это было невероятно! Я очень буду скучать!», — написал артист несколько минут назад.

В интервью российским СМИ Джони рассказал о том, каково было выступать в костюме Крокодила:

«Значительно сбросил в весе, это забавно, поэтому, если кто-то хочет похудеть и не знает как — шоу «Маска» вам в помощь! Весил 76 кг, а к концу шоу — где-то 70. На самом деле — огромная благодарность костюмерам, которые сотворили чудо: маска, хоть и выглядит внушительно, но голова и хвост достаточно легкие. Поэтому можно спокойно двигаться, танцевать и прыгать. Единственный минус — натуральная кожа, под которой ощутимо не хватало воздуха. Тем более с такими-то телодвижениями. А в плюс мне сыграла необычность образа: думаю, мало, кто мог предположить, что под таким грозным животным скрываюсь именно я», — говорит певец.

Победитель шоу признался, что из близких людей сразу обо всем догадались только родители и брат:

«Мама сразу все поняла. Потом к просмотру подключился отец — быстро догадался, ну и брат старший тоже. Близкие друзья начали звонить: «Слушай, тут программа одна, музыкальное шоу, ты случайно там не участвуешь? Ты часом не Крокодил?» Они, думаю, поняли, хоть я и отнекивался, мол, что за шоу, ничего не знаю. Смеялись: «А, ну да, вас же там учат не говорить, ясно». В общем, из близких, наверняка знала только семья».

Певец рассказал, что участники проекта всегда были в масках:

«Если не своих персонажей, то пластмассовых, плотно прилегающих к лицу. Передвигались в фирменных оверсайз-толстовках с большим капюшоном, на которых написано «Без комментариев». То есть, если кто-то пытался меня вывести на разговор, я показывал на толстовку. Система у ребят отработана очень четко, на высшем уровне! Поэтому никаких волнений и переживаний, что кто-то может тебя увидеть или спалить. Даже каждый костюм на площадку приезжал в определенное время. Но и нам нужно было вести себя аккуратно. Для каждого была отведена отдельная гримерка, на расстоянии от других участников, мы порой даже не сталкивались».

Джони также рассказал российским журналистам, что живет в Москве с 4-х лет, но свои корни не забывает: дома артист общается с родными на азербайджанском языке.

«В Москве я вырос, обрел друзей, этот город, как и Баку – мой дом», — говорит он.

Рассказывая о том, что ему дала победа в телепроекте, певец сказал:

«Я столько приятного услышал — комплиментов, громких слов… Что я артист мирового масштаба, человек с невероятной энергетикой, который через маску передает свою лучезарность. Все запоминал, радовался, находился в шоке. Талант в себе нужно развивать, совершенствовать. Ведь хороший повар может готовить еще вкуснее, если захочет. Бог дал мне 100% слух, вокал, но в 14 лет я не пел так, как сейчас, потому что голос был не раскрыт. Любовь к профессии, к музыке, к пластинкам, которые я слушал, сделали свое дело. Важно работать над собой, держать связки в тонусе — даже не помню, как давно ел мороженое, или пил что-то холодное, потому что берегу горло. Считаю, что в «Маске» выложился на 1000% в каждом номере! Победа дала огромный стимул творить и идти дальше к мечтам: к «Грэмми», например».