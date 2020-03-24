Кто он — прозападный либерал в «НКР»?

На территории оккупированного Карабаха идёт к концу процесс определения «руководства» анклава, что вызывает особый интерес. Причём не только в плане противостояния этой территории премьер-министру Николу Пашиняну, но и признаков дальнейшего усиления её прозападного вектора.

Как отметил # политолог Григорий Трофимчук, сама по себе оппозиционность анклава выгодна Пашиняну.

«Так как у него под рукой, как и в случае с Конституционным судом, всегда должен быть постоянный набор оппонирующих ему структур, чтобы оправдывать перед населением отсутствие реальных результатов деятельности уже на протяжении двух лет. Но с другой стороны, премьер-министр не в состоянии пресечь усиление сепаратистских, уже и по отношению к Еревану, контактов Карабаха с Западом, так как противостояние Западу для этого выставочного либерала невозможно в принципе», — считает аналитик.

По его словам, среди всех кандидатов особый интерес представляет один из соискателей главной роли Масис Маилян, занимающийся в анклаве зарубежными связями.

«По всем признакам, заметно, что в ходе кампании он чувствует себя достаточно уверенно, что лишний раз подтверждает поддержку Западом именно его кандидатуры. Как может легко убедиться любой наблюдатель, данный кандидат связан с проармянскими западными НПО, западным армянским лобби, которые и финансируют его кампанию из-за рубежа», — полагает аналитик.

Трофимчук добавил, что такой тесный союз подразумевает, естественно, соответствующие встречные обязательства со стороны самого Маиляна.

«Активное распространение в регионе так называемых западных ценностей, которые, как всем уже известно, не обходятся без легализации однополых браков, наркотических средств, в том или ином формате, проституции и т.п. Такие детали значительно «украсят» Карабах. Не говоря уже о том, что и сам соискатель должности имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, что для кавказского менталитета категорически неприемлемо», — добавил он.

По его мнению, что видимо, пока никто другой, кроме Маиляна, на такую вдохновляющую программу согласия не дал.

«При этом, на фоне приближения дня голосования, сам Масис Самвелович всё более активно открещивается от всех фондов Сороса, какие только могут быть. Но одновременно говорит о том, что из Сороса кто-то намеренно делает чучело. Слегка нелогично», — сказал он.

Для Азербайджана же, как представляется теоретически, избрание Маиляна является достаточно интересным вариантом, считает политолог.

«Ведь в этом случае он начал бы реализовывать программу либеральных реформ – как это всегда делают все либералы, включая и самого Пашиняна, – что кардинально ослабит оборонный потенциал «НКР»», — резюмировал он.