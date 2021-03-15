Кто недоплачивает врачам, борющимся с коронавирусом?

Несмотря на то, что в Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом, в стране наблюдается уменьшение размера выплат врачам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования, число медработников в рамках борьбы с COVID-19 регулируется в соответствии с динамикой роста числа инфицированных пациентов.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров медицинским и немедицинским работникам этой категории выплачиваются срочные надбавки в размере 3-5-кратного трудового оклада пропорционально отработанному времени» — сообщили представители агентства (https://media.az/society/1067812935/nazvana-prichina-sokrascheniya-vyplat-vracham-v-dva-raza).

По мнению доктора медицинских наук, профессора Адиля Гейбуллы, заявления о том, что срочные надбавки врачам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, выплачиваются пропорционально отработанному времени лишены всякого обоснования. «Не нужно забывать о том, что врачи могут заразиться коронавирусом независимо от отработанного времени. Ведь им постоянно приходится ухаживать за больными, заразившимся коронавирусом. Около ста врачей уже стали шехидами в борьбе с коронавирусом», — сказал нам Адиль Гейбулла.

Как заявил # хирург Клиники Неотложной Медицинской Помощи Адалят Рустамов, постановление Кабинета Министров о выплате медицинским и немедицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией срочных надбавок в размере 3-5-кратного трудового оклада не выполняется.

«Я принимал непосредственное участие в этих мероприятиях. Мне выплатили надбавку лишь в размере 2- кратного трудового оклада. А некоторые получали и того меньше», — сказал нам хирург.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров от 25 марта 2020 года, медицинские работники, оказывающие услуги скорой медицинской помощи, должны получить надбавку в размере 4-х кратной месячной должностной (тарифной) зарплаты. В соответствии с этим постановлением работникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам, полагается надбавка в 5-кратном размере месячной должностной заработной платы (zerkalo.az/zarplata-medrabotnikov-vyrosla-v-3-5-raz-reshenie-kabmina).

Почему врачи не получили выделенные им в соответствии с постановлением Кабинета министров надбавки?

С этим вопросом мы обратились к пресс- секретарю Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)Эльнаре Бахыш. «Это не имеет к нам никакого отношения. Вопрос надбавок регулируется Государственным Агентством обязательного медицинского страхования при Кабинете Министров», — сообщила нам Эльнара Бахыш.

Как заявила # заведующая отделом по связям с общественностью Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, руководители медицинских учреждений представляют им списки врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом. «Наше агентство переводит деньги на счета этого учреждения. Надбавка к заработной плате медработника, привлеченного к борьбе с инфекцией COVID-19, устанавливается руководителями медицинского учреждения пропорционально рабочему времени — часам, которые он провел в борьбе с коронавирусом. Отметим, что с итоговой суммы производятся все удержания из зарплаты, подлежащие выплате работникам», — сказала нам заведующая отделом.

Получается, что те врачи, которые недовольны выплатами, должны обвинять не Госагентство обязательного медицинского страхования, а искать корень проблемы в бухгалтерии больницы, в которой они работают.