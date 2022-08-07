Религия всегда использовалась в политических целях. На протяжении истории под лозунгами религии велись войны, осуществлялись захваты территорий, уничтожались государства, разрушались культуры.

В современном мире религия также используется как орудие претворения в жизнь политических и корпоративных интересов, инструмент реализации внешнеполитических целей, идеологической экспансии.

В эпоху развития информационных технологий, Интернета, социальных сетей, ускоренной передачи сообщений, массовой коммуникации, расширились возможности воздействия на умы людей посредством религиозных понятий, манипулирования общественными настроениями.

Не исключение в этом смысле и азербайджанский сегмент Интернета и социальных сетей. Приходится с сожалением констатировать, что порой это пространство используется зарубежными центрами для продвижения интересов иностранных государств. При этом, часто это делается посредством последовательного внедрения в массовое сознание нарративов, лейтмотив которых основывается на «защите религиозно-духовных ценностей», «борьбе за чистоту ислама», «несмирении со злом», «восстании против деспотии» и др.

Вольно и субъективно истолковывая философию мусульманской религии, интерпретируя исторические события древности, некоторые апологеты политического ислама пытаются экстраполировать их на современность и таким образом обосновать действия, направленные на раскол в обществе, неповиновение государственным органам.

Так, исторические события седьмого века в Кербела, где отряд внука Пророка Мухаммеда имама Гусейна в неравном бою был разгромлен войсками Язида, преподносятся как, пример «сопротивления деспотии» и используются для пропаганды «несмирения с несправедливостью», призывов к гражданскому сопротивлению, а иногда к открытому массовому протесту против власти.

Таким образом совершаются спекуляции институтом мученичества в исламе, искажается его сущность, проводятся некорректные параллели между событиями раннего средневековья и современности.

Радикалы очень часто в свой зловредной пропаганде используют недовольство отдельных социальных групп, ошибки и просчеты, или неосторожные заявления некоторых чиновников, политиков, депутатов и т.д. Нередко социальные сети используются для мобилизации граждан на противоправные антигосударственные действия.

В 2018 году мы уже стали свидетелями того,как разнузданная пропаганда религиозных радикалов едва не привела к дестабилизации в стране.

Так, «героизировав» совершившего покушение на бывшего главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева Юниса Сафарова, экстремистки настроенные группы через социальные сети призывали к массовым акциям в различных городах страны в знак солидарности с обвиняемым в тяжком преступлении.

При этом, кампания активно подстегивалась из-за рубежа, и в частности, нашедшими прибежище в Иране азербайджанскими «богословами-пропагандистами». Итогом этой идеологической провокации стали массовые беспорядки в Гяндже, жертвами которых стали два офицера полиции, выполнявшие свой служебный долг.

Конечно, организаторы и активные участники бесчинств были арестованы и наказаны.

Вместе с тем, за решеткой оказались и несознательные молодые люди, ставшие жертвами ненавистнической пропаганды.

Каждый год радикальная религиозная пропаганда в азербайджанском сегменте особо усиливается с началом месяца Мухаррам по мусульманскому календарю, и в особенности накануне и в день Ашура.

В этот период тиражируются видеоизображения массовых траурных шествий с кадрами самоистязания в других мусульманских странах и подсознательно азербайджанским верующим внедряется мысль поступать таким же образом в своей стране.

Пытаясь обеспечить массовость мероприятий в Ашура, определенные политические центры за рубежом и их пособники в Азербайджане стремятся показать «свою силу» азербайджанскому государству и таким способом воздействовать на его политику, вынуждать его учитывать их интересы, подрывать светские устои нашего общества.

Вообще, насаждение фанатизма, невежества, преследуют цели зомбирования населения Азербайджана, превращения его в проводников политики зарубежных государств и эта деятельность является реальной угрозой независимости Азербайджана в долгосрочной перспективе, если государство не предпримет решительных мер, а прогрессивная часть общества не поддержит эти шаги.

Авторы грязных пиар-технологий, разрабатываемых на религиозной почве, используют и более утонченные и закамуфлированные под обертку защиты нравственности средства, направленные на сеяние в обществе социальной нетерпимости, вражды, невежества.

Недавно один «деятель» умудрился оскорблять мужчин, посещающих вместе с семьями пляжи, и предложил создавать раздельные купальни по гендерному принципу. Такой призыв звучит особо дико с учетом того, что Азербайджан еще сто лет назад признал гендерное равноправие и предоставил женщинам избирательное право, когда этого еще не было во многих странах Европы. У мракобеса нашлись «соратники», подхватившие, эту злонамеренную «инициативу». Благо, прокуратура вовремя вмешалась и сделала «блюстителям нравов» внушение, и они, увидев строгую реакцию государства, «признали свою ошибку».

Однако, думается, что для противодействия распространению религиозного радикализма, пропаганды ненависти, вражды, гражданского противостояния должна быть разработана комплексная программа действий. Ибо, как показало нападение религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Великобритании, противники развития нашей страны по светскому пути уже выходят на новый уровень провокаций и осмеливаются атаковать дипломатические представительства государства.

Конечно, в этой неприятной истории есть вопросы и к британским властям. Их чрезмерная «толерантность» к элементам, которые в своих странах преследовались за насилие на почве нетерпимости, предоставление им убежища, условий для деятельности, позволило этим радикалам почувствовать себя безнаказанными и пойти на дерзкую атаку против дипломатического представительства. Очевидно, что после атаки на посольство в Лондоне, будут предприняты меры по усилению безопасности дипмиссий Азербайджана в других государствах.

Есть государства, которые эффективно наладили систему охраны и безопасности своих посольств, других представительств, граждан за рубежом. Вероятно, Азербайджан будет использовать этот опыт. Это технические вопросы, и они решаемы.

Сложнее будет пресекать воздействие религиозных радикалов на общественную жизнь внутри страны. Одними карательными мерами здесь, конечно, не обойтись. Тут нужна системная работа по просвещению населения, ограждению его от пропаганды популистов, разъяснению того, что исламская религия несет в себе не насилие, вражду, ненависть, разобщение, а ее ценностями являются добро, любовь, сострадание, милосердие, просвещение, забота о согражданах с ограниченными материальными и физическими возможностями и др.

К сожалению, в плане религиозного просвещения такие структуры, как Управление мусульман Кавказа, его совет кадиев, авторитетные богословы, пока отстают. Государственный комитет по работе с религиозными структурами с недавних пор распределяет финансовую помощь различным религиозным общинам. Однако эффективности их работы не видно. Общины при мечетях не должны ограничиваться только делами этих структур, важно интересоваться жизнью проживающего вокруг населения.

К примеру, в последнее время определенные группы верующих, поддерживаемых из одной мусульманской страны, разъезжая по разным районам, оказывают материальную помощь семьям шехидов. Таким способом эти группы пропагандируют себя и подспудно создают себе социальную базу с прицелом на реализацию определенных политических целей в будущем.

А ведь постоянную заботу о семьях шехидов, инвалидах и ветеранах войны могут взять на себя и местные религиозные и гражданские общины.

Какие бы государство не устанавливало пособия, люди, в особенности многодетные семьи, нуждаются в дополнительной помощи, и местные общины могут взять такие семьи под опеку. За счет добровольных пожертвований в мечетях и святилищах, другой благотворительной помощи от граждан и бизнес-структур можно поддерживать малоимущие семьи.

Важность такой работы может разъясняться авторитетными религиозными деятелями страны.

Очевидно, на телеканалах страны нужно больше уделять внимания религиозно-просветительским программам, готовить циклы передач об истории, философии, ценностях ислама.

Может быть есть смысл в создании специального религиозно-просветительского канала, демонстрации на нем познавательных фильмов об исламе, организации прямых трансляций по пятницам с проповедей авторитетных мусульманских священнослужителей из крупных мечетей страны. Одновременно было бы, наверное, целесообразным проведение мониторинга ютуб-каналов и других социальных сетей, и в случаях выявления проявления или пропаганды мракобесия, невежества, нетерпимости по отношению к представителям других течений ислама и иных религий на территории Азербайджана, реагировать на это соответствующим образом.

Да, Интернет территориально безграничен и бесконечен в плане объема информации и за всем не уследишь. Однако правильно поставленная религиозно-просветительская деятельность может существенно оградить верующих от вредных воздействий искаженного ислама. Главное выработать правильную стратегию в этом направлении, а это возможно путем совместной работы представителей правительства, парламента, общественности, религиозных деятелей, ученых-богословов, медиа.

В целом же, защита светского конституционного строя нашего государства, фундамент которого был заложен еще отцами-основателями Азербайджанской народной Республики 1918-1920 гг., должно быть делом каждого сознательного гражданина страны.

Каждый, не поддаваясь слухам и лживой пропаганде, критически оценивая навязываемую ему информацию, прислушиваясь к авторитетным людям, имеющим квалификацию и признание в той или иной сфере и положительную репутацию, может защитить себя и своих близких от вредных идеологических воздействий.