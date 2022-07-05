Новое молодёжное движение «Большая перемена» будет разделено по возрастным группам – по аналогии с октябрятами, пионерами и комсомольцами во времена Советского Союза. Об этом заявил замглавы Росмолодёжи Дамир Фаттахов, пишет РБК.

По словам Фаттахова, движение должно будет разработать внутренние границы между своими сообществами. «Деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й», — сказал чиновник. Ребёнок должен иметь возможность вступить в движении единожды и уже внутри организации переходить по этапам без лишних трудностей, сказал замглавы Росмолодёжи.

Законопроект о создании «Большой перемены» был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации. 7 июня его приняли в первом чтении.

Движение объединит несовершеннолетних от шести до 18 лет. Дети до 14 лет могут вступить в «Большую перемену» с согласия родителей.

Курировать работу организации будет президент России Владимир Путин в качестве председателя наблюдательного совета. Дамира Фаттахова называют основным претендентом на должность главы движения.

Как видим, российские власти ничего нового не могут предложить обществу. Поэтому, пытаются возродить организации из прошлого века. (svoboda.org)