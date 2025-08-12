Владимир Зеленский заявил, что переговоры Трампа и Путина являются важными в любом случае. Но говорить об Украине без Украины — невозможно, и никто такой формат не примет.

«Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут», — подчеркнул Зеленский, цитирует rbc.ua.

Глава украинского государства выразил надежду, что Трамп осознает этот принцип.

Также Зеленский уверен, что в будущем пройдет его встреча с Путиным и Трампом. Поскольку, если есть желание завершить войну, то такой саммит необходим.

«Будем стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции», — добавил он.