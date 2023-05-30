Президент Владимир Зеленский обратился к иранскому народу, отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.

По словам президента, в общей сложности против Украины было применено около 1160 «Шахедов».

«Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать», – сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть украинские защитники и научились сбивать иранские «Шахеды», но все же бывают попадания, в результате которых гибнут люди.

«Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? Еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы», – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, поставка дронов России обеспечивает Ирану и его гражданам только еще большую изоляцию от мира.

Он подчеркнул, что для России мишень – абсолютно все: жилье, школы, больницы, молитвенные дома, церкви, электростанции, рынки, даже пункты выдачи гуманитарной помощи и автобусные остановки. Есть тысячи таких примеров.

«Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами – тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом», – обратился к иранцам Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия начала эту войну ради порабощения.

«Это война колонизатора против соседней нации. Россия даже ворует людей – наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, веками живущие на земле Украины», – сказал глава государства.

По его словам, подтверждением тому сожженные россиянами села греков-христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа.

«Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши «Шахеды», каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории», – подытожил Зеленский.

Последовал и ответ из Тегерана. С ожидаемым содержанием. Официальный представитель МИД ИРИ Насер Канани заявил в данной связи, что за обвинениями в пособничестве Ирана российскому терроризму, лежит «стремление украинского лидера заручиться большим объемом военной и финансовой помощи Запада».

Дипломат назвал критику Зеленского «необоснованной и бесполезной», указав, что украинский президент «пытается ввести общественность в заблуждение».

Тегеран готов к переговорам с Украиной с целью «расследования утверждений о поставках вооружения России», — сказал Канани. «Тегеран не раз заявлял, что выступает против войны в Украине. Призываем к политическому урегулированию и готовы оказать посильную помощь в этом», — добавил представитель МИД ИРИ.

Понятно, что Канани попросту врёт – доказательства с обломками иранских «Шахедов» Украина предъявляла уже не раз.

Но вопрос Зеленского действительно интересен. И если учесть, что в Иране есть какая-никакая демократия, не очень понятно, почему народ не выступает против поддержки иранским оружием страны-агрессора России? Получается, большинство граждан Ирана не против этой бесчеловечной войны? Или в реальности народ ИРИ не имеет никакой возможности влиять на антигуманные решения руководства своей страны?

Ситуацию по просьбе # прокомментировали известные эксперты из этих двух стран.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа», первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, член постоянной украинской делегации в ПА ОБСЕ Вадим Галайчук:

— Россия очень одинока в этой войне против Украины. И поиск союзников, хоть каких-нибудь — мнимых и реальных — является сегодня главной задачей военно-политического руководства РФ. В ход идут обычные инструменты русской пропаганды: ложь, шантаж, и подкуп.

У нас есть информация, что за оружие, поставляемое Ираном, Россия платит наличными, драгоценностями, другими товарами представителям режима в Иране. То есть эти деньги не попадают в бюджет страны, не доходят до простых людей, не используются на социальные нужды. Народ Ирана не получает ничего, кроме обвинений в соучастии в убийстве украинцев и уничтожении наших городов. Мы не понимаем, почему иранцы молчат, нам остается надеяться на пробуждение национального самосознания и на то, что народ Ирана наконец-то начнет требовать у властей ответ на вопрос, зачем их втянули в эту грязную кровавую российскую авантюру.

Иранский политолог, специалист по российско-иранским отношениям Амир Мохаммади Чахаки:

— Видеообращение Владимира Зеленского к народу Ирана имело широкий резонанс в различных кругах ИРИ.

Главной темой его выступления стали иранские беспилотники «Шахед», которые используются российской армией против военных и гражданских объектов в Украине и являются фоном для многочисленных и регулярных российских ракетных ударов по Украине. Сначала Исламская Республика Иран отрицала экспорт этих беспилотников, но через некоторое время подтвердила «ограниченный» экспорт беспилотников в РФ и объявила, что это было до начала вторжения России в Украину.

Похоже, Владимир Зеленский не имел возможности знать о внутриполитической ситуации в Иране и не знал о женском движении, которое началось после смерти молодой девушки по имени Махса Амини. Она родилась в том самом городе Саккез, о котором упоминал Зеленский, и после её смерти в сентябре 2022 года сформировалось продемократическое движение, которое за несколько месяцев было подавлено правительственными силами и привело к аресту тысяч иранских подростков и гибели неизвестного числа демонстрантов.

Большая часть иранцев осуждает военное вторжение России в Украину. А военную поддержку Ираном России они считают противоречащей национальным интересам Ирана. Большинство иранцев сожалеют об убийствах и разрушениях в Украине и осуждают использование Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Если Владимир Зеленский пересмотрит текст этого своего выступления и поменяет там иранский народ на русский, а иранские города Тегеран, Шираз и Саккез на российские города Москва, Санкт-Петербург и Казань, тогда его речь будет понятна. Потому что большинство граждан России до сих пор поддерживают Владимира Путина и его решения, чего нельзя сказать о гражданах Ирана.

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В своей исторической памяти граждане Ирана не забыли сражения между Ираном и царской Россией и аннексию части иранских земель Россией в результате этих войн.

Иранцы до сих пор не забыли нападение Ирака на Иран в сентябре 1980 года. Несколько сотен тысяч граждан Ирана были убиты, покалечены и искалечены. Экономике страны был нанесен непоправимый ущерб, серьезно пострадало политическое развитие Ирана. В то время Советский Союз был главным союзником иракского режима, и истребители и баллистические ракеты советского производства уничтожали и убивали мирных жителей в разных городах Ирана, и войну люди видели не по телевизору, а на улицах своих городов. Хотя в то время Советская Украина играла важную роль в Советском Союзе, большинство иранцев считают лишь Россию наследницей Советского Союза, ответственной за всестороннюю военную поддержку режима Саддама Хусейна. Если рассматривать то, что говорит Владимир Зеленский об ответственности иранского народа как критерий исторического анализа, то все советские люди и их дети, в том числе граждане Республики Украина, несут ответственность и являются соучастниками всех решений и преступлений советских правителей.

Иран — большая страна с тысячелетней историей, которая много раз подвергалась вторжению со стороны других держав, и она считает войну зловещим явлением. И сегодня стремится к демократическому управлению в соответствии с ценностями современного общества. Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, когда в своем выступлении поставил иранский народ на сторону российского государства и показал, что у него в принципе нет правильного понимания политической истории Ирана и современного общества.