Решением Тарифного совета льготный лимит годового потребления газа сокращен почти вдвое – с 2200 до 1200 кубометров. Помимо этого, повышена стоимость «голубого топлива» для электростанций. На взгляд экономиста-аналитика Натига Джафарли, подорожание природного топлива имеет широкий социальный подтекст.

30 июня на очередном заседании ТС было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о регулировании тарифов на природный газ и принято соответствующее решение. Новое решение по ценам на газ предусматривает следующие основные моменты: тариф на природный газ для промышленности и сельского хозяйства не изменился и сохранен на текущем уровне 20 гяпиков; тариф на природный газ, поставляемый электростанциям, увеличен с 12 гяпиков на 13 гяпиков; по другим направлениям тариф изменен с 20 до 25 копеек. Для части годового объема потребления от 1200 до 2500 м3 (включая 2500 м3) установлен тариф в 20 гяпиков, а превышающей объем в 2500 м3 — 25 гяпиков.

«Лично для меня это не было неожиданностью, поскольку еще в январе сего года SOCAR обращался в Ценовой совет за повышением стоимости газа для населения. Тогда обращение компании по этому поводу отклонили, повысив тарифы на бензин и дизель. В довесок этому, были повышены тарифы на питьевую воду и услуги канализации. Полагаю, тогда SOCAR было отказано, поскольку правительство посчитало на этом фоне повышение еще и стоимости газа излишним и вопрос отложили, — сказал Джафарли #.

Еще в январе этого года я говорил, что в течение года к предложению SOCAR еще вернутся, ожидается повышение цен на газ и электроэнергию. К сожалению, так и вышло. По новым правилам, которые принял Ценовой совет, годовой льготный лимит для населения, составлявший 2200 кубометров из расчета 10 копеек за кубометр, сокращен до 1200 кубометров. Выше этого лимита население будет платить 20 гяпиков за кубометр газа».

Проще говоря, заметил собеседник, годовой лимит для населения сократили на 1000 кубометров и это существенная разница, поскольку половина населения потребляет больше установленного льготного лимита. По его расчетам, порядка 65 – 70% населения страны потребляют больше 1200 кубометров газа в год. А потому порядка двух третей населения Азербайджана сильно пострадают от этого решения Тарифного совета — они будут вынуждены платить за газ в два раза дороже, чем платили до сегодняшнего дня.

«В довесок этому, — продолжил Джафарли, — тарифы для коммерческих структур увеличили на 5 гяпиков за кубометр. Казалось бы, разница не такая значительная, но учитывая то, что себестоимость оказываемых услуг и производимой продукции будет расти, скорее всего, общее повышение цен не за горами. Особенно малый и средний бизнес будет приспосабливаться к новым ценам на природный газ. Кроме того, тарифы на 0,1 гяпик повышены для модульных станций по выработке электроэнергии – с 12 до 13 гяпиков».

В довесок этому вступает в силу новый тариф на использование электроэнергии для коммерческих организаций – ночной и дневной. Теперь в дневные часы электричество будет обходиться дороже, а поздним вечером и ночью – дешевле. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08.00 до 22.00 составит 7,3 гяпика, с 22.00 до 08.00 – 3,5 гяпика. Такое решение принято на заседании Тарифного совета на основе внесенных изменений в постановление от 28 ноября 2016 года «О регулировании тарифов на электроэнергию на территории страны». Новый тариф пока не распространяется на население.

«Дифференцированный подход к оплате за электричество по времени суток существует во многих странах мира. Однако техническая сторона дела – как будут на деле применять эту систему, непонятна. Неизвестно, как это все собираются посчитывать, фиксировать размеры потребления и доказывать, сколько было использовано электроэнергии в дневное либо ночное время. Все это остается большой загадкой и проблемой. Полагаю, что через месяц, когда придут первые счета за потребленную электроэнергию, его начнут оспаривать и начнется настоящий хаос. Потому что в развитых странах, где используют такую систему, установлены счетчики нового поколения, которые можно запрограммировать таким образом, чтобы можно было видеть дифференцированные показатели потребления – дневной и ночной.

У нас же используются старые счетчики, в которых не предусмотрены такие возможности. А потому будет сложно доказать и рассчитать – по какому тарифу и в какое время суток была использована электроэнергия», — пояснил экономист. Резюмируя, он заметил, что решение по газу окажет очень серьезное влияние на население и приведет к разгону потребительских цен. В части дифференцированного тарифа на электричество тоже не все понятно. Говоря о предпосылках подорожания, собеседник отметил, что внятного официального объяснения по этому поводу нет.

«Наше правительство, как правило, аргументирует это тем, что себестоимость выше тарифов. Это постоянная отговорка естественных монополий. Но ни одна компания до сих пор не раскрыла деталей – как они подсчитывают себестоимость. Себестоимость электроэнергии, природного газа, водоснабжения и пр. берут «с потолка». И получается, что с повышением тарифа, а по сути, подорожанием газа население будет платить 200 манатов за 1000 кубометров – дороже, чем продаем, допустим, Грузии. Мне было бы интересно послушать объяснение SOCAR по этому поводу».